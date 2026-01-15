İyi İşler'de yeni dönem başlıyor: Kadın girişimcilere güçlü destek devam ediyor

Toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek ve kadın emeğinin ekonomiye katılımını güçlendirmek amacıyla başlatılan İyi İşler, Türkiye’nin bu alandaki en uzun soluklu ve sürdürülebilir girişimlerinden biri olarak yeni eğitim döneminde de kadın girişimcilerin yanında olmayı hedefliyor.

11. yılına giren program, kadın girişimcilerin sürdürülebilir işletme kapasitelerini artırmayı, rekabet güçlerini yükseltmeyi ve uzun vadeli büyümelerini desteklemeyi hedefliyor.

Girişimcilikten kurumsallaşmaya uzanan güçlü müfredat

Program kapsamında bu yıl 11 şehirden katılan 33 kadın girişimci, 9 hafta boyunca yoğun ve kapsamlı bir eğitim maratonuna katılacak. İyi İşler eğitimleri; girişimcilik temel değerlerinden strateji planlamaya, pazarlamadan dış ticarete iş dünyasının temel başlıklarını kapsayacak.

Ayrıca programda; finansal okur yazarlıktan sözleşmeler hukukuna kadar farklı alanlarda kadın girişimcilerin ihtiyaç duyduğu temel konulara yer verilecek. Bu eğitimler, kadın girişimcilerin yalnızca yerel pazarlarda değil, aynı zamanda uluslararası tedarik zincirlerinde de yer alabilmeleri için gerekli olan kurumsal altyapıyı güçlendirmeyi amaçlıyor.