Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.305,90 %-0,52
        DOLAR 43,1899 %0,02
        EURO 50,3828 %0,15
        GRAM ALTIN 6.410,13 %-0,32
        FAİZ 36,85 %-0,62
        GÜMÜŞ GRAM 126,18 %-2,58
        BITCOIN 96.622,00 %-0,96
        GBP/TRY 57,9890 %-0,18
        EUR/USD 1,1634 %-0,09
        BRENT 64,24 %-3,43
        ÇEYREK ALTIN 10.481,03 %-0,32
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İyi İşler'de yeni dönem başlıyor: Kadın girişimcilere güçlü destek devam ediyor - İş-Yaşam Haberleri

        İyi İşler'de yeni dönem başlıyor: Kadın girişimcilere güçlü destek devam ediyor

        Boyner Grup ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle gerçekleştirilen 'İyi İşler: Gıda ve Elektronik Dışı Perakendede Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı'nın 11. dönem eğitimleri başlıyor. Tekstilden hazır giyime, ayakkabıdan aksesuara kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren kadın girişimciler, bu programla işlerini büyütme ve küresel standartlara taşıma fırsatı yakalayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2026 - 15:45 Güncelleme: 15.01.2026 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadın girişimcilere güçlü destek devam ediyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek ve kadın emeğinin ekonomiye katılımını güçlendirmek amacıyla başlatılan İyi İşler, Türkiye’nin bu alandaki en uzun soluklu ve sürdürülebilir girişimlerinden biri olarak yeni eğitim döneminde de kadın girişimcilerin yanında olmayı hedefliyor.

        11. yılına giren program, kadın girişimcilerin sürdürülebilir işletme kapasitelerini artırmayı, rekabet güçlerini yükseltmeyi ve uzun vadeli büyümelerini desteklemeyi hedefliyor.

        Girişimcilikten kurumsallaşmaya uzanan güçlü müfredat

        Program kapsamında bu yıl 11 şehirden katılan 33 kadın girişimci, 9 hafta boyunca yoğun ve kapsamlı bir eğitim maratonuna katılacak. İyi İşler eğitimleri; girişimcilik temel değerlerinden strateji planlamaya, pazarlamadan dış ticarete iş dünyasının temel başlıklarını kapsayacak.

        REKLAM

        Ayrıca programda; finansal okur yazarlıktan sözleşmeler hukukuna kadar farklı alanlarda kadın girişimcilerin ihtiyaç duyduğu temel konulara yer verilecek. Bu eğitimler, kadın girişimcilerin yalnızca yerel pazarlarda değil, aynı zamanda uluslararası tedarik zincirlerinde de yer alabilmeleri için gerekli olan kurumsal altyapıyı güçlendirmeyi amaçlıyor.

        "Kadın emeği ile uzun vadeli ve kalıcı bir değer yaratmayı hedefliyoruz"

        İyi İşler’in yeni dönemine ilişkin değerlendirmede bulunan Boyner Grup İcra Kurulu Üyesi, Strateji ve İş Geliştirme Başkan Yardımcısı ve Hopi CEO’su Elif Ateşok Şatıroğlu, “Boyner Grup olarak 'İyi İş' kavramını sadece kâr etmek değil; kadın emeğini görünür kılmak, sürdürülebilirliği merkeze almak ve bir hayali sağlam bir yapıya dönüştürmek olarak tanımlıyoruz. Kendine ve birbirlerine inanan kadın girişimcilerimizle bu ekosistemi büyütürken şuna yürekten inanıyoruz; bir kadın güçlendiğinde toplum güçlenir, toplum güçlendiğinde ise gelecek değişir. Dokuz hafta sürecek bu yolculukta amacımız, cam tavanları cesaretle kırarak işletmelerimizi küresel standartlara taşıyacak kurumsal altyapıyı birlikte inşa etmek. 10 yılda 190 mezuna ulaştık. 11’inci yılda program sonunda eklenecek kadın girişimcilerimizle mezun ağımız daha da büyütecek, yarattığımız değeri daha fazla kişiye ulaştıracağız” şeklinde konuştu.

        "İyi işler, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir büyüme zemini oluşturuyor"

        KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu İyi İşler Programı’nın kadın girişimcilerin sürdürülebilir büyümesinde kritik bir rol üstlendiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Kadın girişimcilerin yalnızca iş kurmalarını değil, kurdukları işleri büyütmelerini, kurumsallaştırmalarını ve küresel pazarlara taşıyabilmelerini önemsiyoruz. İyi İşler, bu anlamda kadın girişimcilere bilgi ve deneyimin yanı sıra güçlü bir dayanışma ve iş birliği ağı sunan son derece kıymetli bir model. Boyner Grup ile uzun yıllardır sürdürdüğümüz bu iş birliği sayesinde, kadın girişimcilerin pazarlara erişimlerinin arttığını ve ekonomik hayatta kalıcı bir etki yarattıklarını görmek bizler için büyük bir motivasyon kaynağı. Program kapsamında sunulan eğitimler, kadın girişimcilerin rekabet güçlerini artırırken uzun vadeli ve sürdürülebilir bir büyüme zemini oluşturuyor. KAGİDER olarak, kadın emeğinin görünür, sürdürülebilir ve rekabetçi bir yapıya kavuşması; kadınların ekonomik ve toplumsal hayatta daha güçlü bir şekilde yer alması için kamu, özel sektör ve sivil toplum iş birliklerini güçlendirerek çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.”

        ÖNERİLEN VİDEO

        TBMM 'İsmet İnönü' polemiği

        TBMM Genel Kurulu'nda İsmet İnönü polemiği yaşandı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        Trump: Anlaşmanın önündeki engel Zelenskiy
        Trump: Anlaşmanın önündeki engel Zelenskiy
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Durumu çok ciddi
        Durumu çok ciddi
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        G.Saray'ın Fofana teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Fofana teklifi ortaya çıktı!
        Üvey annesini öldürüp firar etmişti... Cezaevinde feci son!
        Üvey annesini öldürüp firar etmişti... Cezaevinde feci son!
        Avrupa'da transferin gözdesi: En-Nesyri!
        Avrupa'da transferin gözdesi: En-Nesyri!
        Hatice öğretmen 7. kattan düşmüştü! Sevgilisinin tırnağında DNA'sı çıktı!
        Hatice öğretmen 7. kattan düşmüştü! Sevgilisinin tırnağında DNA'sı çıktı!
        G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu çıkarması!
        G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu çıkarması!
        En az altın kadar değerliydi...
        En az altın kadar değerliydi...
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        "Hikâye beni içine çekti"
        "Hikâye beni içine çekti"