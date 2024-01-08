İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyeleri, Genel Başkan Meral Akşener Başkanlığında bir araya geldi. Toplantı saat 11.30'da İYİ Parti Genel Merkezi ek binasında yapıldı. Toplantı sonrasında 5 büyükşehirin belediye başkan adaylarını açıklandı. Buna göre; İyi Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel oldu. İşte detaylar...

Kazım Yücel, Kayseri 1964 doğumlu. 2 çocuk babası ve 1 torun sahibidir. Bütün eğitim hayatını Kayseri’de tamamladı. 1985 yılında askerlik bitiminden sonra da ticarete başladı.

3 Şurada Paylaş!









Başında olduğu ticari firmanın faaliyetlerini yaklaşık 32 yıldır sürdürüyor. Uluslararası ithalat ve ihracatla ilgileniyor. 2010 yıllarından sonra kısmi bir siyasete 2014’te de seçimlerle yerelde belediye meclis üyesi olarak Kayseri’de hizmet verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 26 İLİN ADAYINI AÇIKLADI!

AK PARTİ 26 İL BELEDİYE BAŞKAN ADAY LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ