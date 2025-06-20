Son derece başarılı geçen bir yıl için seni tebrik ediyorum. İyi tatiller!

Bir Eğitim Öğretim dönemi geride bırakmış olan evlatlarımız için dinlenme vakti gelmiştir. Karnesi güzel olan evladımızı da tüm sene boyunca büyük gayret gösteren tüm öğretmen ve yavrularımıza iyi tatiller dilerim.

"Bu güzel karnenle tüm aile olarak gurur duyuyoruz. Her zaman olduğu gibi gelecekte de yanında olacağız. İyi tatiller ve dinlenmenin keyfini çıkar!"