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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İyilik neden final yapıyor? İyilik bitti mi, bu hafta son bölüm mü?

Fox TV'nin bu yıl ikinci yeni sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkan dizisi İyilik'in final yapacağı iddialar açıklığa kavuştu. Cuma günleri izleyicisinin karşısına çıkan dizinin akıbetine ilişkin ayrıntıları bir araya getirdik. İşte, İyilik final mi yapıyor ve bu hafta son bölüm mü sorularının yanıtları...

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  • İyilik neden final yapıyor ve finalde neler olacak? İyilik bitti mi, bu hafta son bölüm mü?

    İkinci sezonuyla da en dikkat çeken dizilerinden biri olmayı başaran İyilik'ten üzücü bir haber geldi. Bir süredir sosyal medyada hakkında final yapacağı iddiaları çıkan dizinin akıbeti ile ilgili Fox TV'den açıklama geldi. İşte, detaylar...
  • İyilik neden final yapıyor ve finalde neler olacak? İyilik bitti mi, bu hafta son bölüm mü?

    İYİLİK FİNAL Mİ YAPIYOR?

    Fox TV'de yayınlanan İyilik'in bu hafta final yapacağı ve son kez izleyicisinin karşısına çıkacağı açıklandı.

    Dizinin final sebebinin ise reytinglerdeki beklentinin altında kalması olduğu iddia ediliyor.
  • İyilik neden final yapıyor ve finalde neler olacak? İyilik bitti mi, bu hafta son bölüm mü?

    İYİLİK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Poyraz’ın annesi oğlunun ölümünden dolayı suçladığı Neslihan’dan intikam almak için Batu’yu kaçırmıştır. Batu’nun hayatı tehlike altındadır. Neslihan ve Murat, Atilla’nın da desteğiyle her yerde Batu’yu ararlar. Batu’yu bulabilecekler mi?

    Damla tek yaşama sevincini, bebeğini kaybeder. Kaldığı hastanenin terasına çıkar. Artık o da yaşamak istemiyordur.
  • İyilik neden final yapıyor ve finalde neler olacak? İyilik bitti mi, bu hafta son bölüm mü?

    Gülseren öldürülen oğlu Koray’ın gerçek katilinin Damla olduğundan şüpheleniyordur halen. Gerçek katilin kim olduğunu anlamak için yeğeninden yardım ister. Sonunda Damla’nın katil olduğu anlaşılacak mıdır?

    Murat, Atilla ile girdiği tartışmada silahını almaya çalışır. Neslihan da oradadır. Arbede sırasında silahtan çıkan kurşun, üçünden birine gelir.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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