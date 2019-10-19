İyot içeren yiyecekler nelerdir?

İyot sağlıklı gelişim için gerekli olan ve hormonların düzenli çalışmasını sağlayan bir mineraldir. İyot eksikliği hipotiroid denilen bir hastalığa (guatr) neden olur. Tiroid hormonlarının yetersiz çalışamaması demektir ve iyot eksikliği neden olur. Sağlıklı bir kişinin günde alması gereken iyot ölçüsü; 150 mcg’dir.

İyot içeren besinler, gıdalar ve yiyecekler nelerdir?

Deniz Ürünleri: Özellikle deniz balıkları iyot açısından zengindir. Ton balığı, mezgit, derin deniz balıkları karides ve tüm kabuklu deniz canlıları iyot içerir.

İyotlu Tuz: İyot içeren tuzların yemeklerde kullanılması gereklidir.

Sebzeler: Şalgam, pazı, kabak, kuru fasulye, sarımsak, ıspanak ve soya fasulyesi iyot içeren sebzelerden bazılarıdır.

Süt, Peynir ve Yoğurt: İyot açısından zengin bir içeriğe sahip bu gıdalar takviye olacaktır. 1 bardak süt günlük, % 40, 1 kase yoğurt günlük, % 60’lık kısmını karşılar.

Çilek: Meyvelerde iyot bulunma sadece çilek iyot içerir.6-7 tane çilek günlük gereksinimin % 8’lik kısmını karşılar.

İyot eksikliği genelde kadınlarda görülen bir durumdur ve tiroit eksikliğinin artması guatrın büyümesine neden olur. Bazı durumlarda alınmasını sağlayacak kadar gidebilir. Aşırı iyot almak da zararlıdır ve zehirlenmeler yol açar.

Günlük alınması gereken iyot miktarı

Çocuklar: 1-3 yaş arası, 90 mcg, 4-8 yaş arası, 90 mcg, 9-13 yaş arası; 120 mcg

1-3 yaş arası, 90 mcg, 4-8 yaş arası, 90 mcg, 9-13 yaş arası; 120 mcg Yetişkinler (14 yaş ve üstü): Erkekler 150 mcg, kadınlar için 150 mcg olmalıdır.

Bu faktörler hamilelik ya da emzirme döneminde değişiklik gösterir.