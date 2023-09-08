İzlerken kalp atışlarınızı hızlandıracak! Asalet timsali Samurayları konu alan 9 efsane film

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Yojimbo - IMDb: 8.2 Yojimbo'da küçük bir kasaba iki çete tarafından yönetilir. İki çete arasındaki çatışmalar yüzünden kasaba iyice bölünmüş haldedir. Bir şekilde bu kasabaya gelen bir samuray kendini bu çatışmanın içinde bulur. Her ne kadar gitmesi söylense de geri adım atmaz ve iki çeteyi de yok etmenin yolunu arar. Yönetmenliğini usta yönetmen Akira Kurosawa'nın yaptığı film 1961 yılında vizyona girdi. Oyuncular arasında Toshirô Mifune ve Tatsuya Nakadai gibi bilindik isimler var.

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Seppuku - IMDb: 8.6 Seppuku ya da harakiri, Japonlara ait bir intihar ritüeli. Filmde, 1630 yılında bir samuray bu intihar ritüelini gerçekleştirmek ister ama bunun için önce Lordun iznini alması gerekir. Filmde samurayın bu intihar ritüeli ve onu bu noktaya getiren hikayesi anlatılıyor. Japon kültürünün önemli ve farklı geleneklerinden bir tanesi olan harakiriyi konu alan filmde gurur, onur ve asalet gibi kavramlar işleniyor. Japon sinemasının en önemli filmlerinden biri olan Seppuku'nun yönetmenliğini Masaki Kobayashi yapıyor. Oyuncu kadrosunda Tatsuya Nakadai, Akira Ishihama ve Shima Iwashita var. Ayrıca 1962 yapımı filmin bir de 2011 yılında yeniden çekilmiş versiyonu var.

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Seven Samurai - IMDb: 8.6 Köylerine sürekli olarak baskın yapan haydutlara karşı çaresiz kalan köylüler, köyü korumak için bir yol ararlar. Köylüler, usta bir samuray olan Kambei'den köyü korumasını isterler. Hiçbir karşılık istemeden bunu kabul eden Kambei ve 6 samuray köylüleri eğitip savunma hazırlıkları yaparlar. 1954 yapımı filmin yönetmenliğini Akira Kurosawa yapıyor. Oyuncu kadrosunda Toshirô Mifune, Takashi Shimura ve Keiko Tsushima gibi isimler var. Film dekor ve sanat yönetimi dalında Oscar'a aday gösterildi. En popüler samuray filmlerinden bir tanesi olan Seven Samurai, izlenmesi gereken filmlerden.

Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay

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