İzlerken kalp atışlarınızı hızlandıracak! Asalet timsali Samurayları konu alan 9 efsane film
Japon kültüründe büyük bir öneme sahip olan Samuraylar, savaşçı kimliklerinin yanı sıra kişilikleriyle de ön plana çıkıyor. Ölüm korkusu olmayan onurlu savaşçıların en büyük yaşam amaçları ise efendilerine hizmet etmek. Filmlere de konu olan bu Samurayların hayatı, izleyenlere aksiyon ve öğüt dolu bir macera sunuyor. İşte izlenmesi gereken, korkusuz savaşçı samurayların anlatıldığı 9 harika film…
47 Ronin - IMDb: 6.3
Japon kültüründe efendisiz kalmış samuraylara 'Ronin' denir. Filmde efendileri Lord Asano'nun ölümünün intikamını alıp efendilerinin onurunu iade etmek isteyen ve bunun için ölümü göze alan 47 Roninin hikayesi anlatılıyor. Yönetmenliğini Carl Rinsch'in yaptığı 2013 yapımı olan filmin oyuncu kadrosunda Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada, Kô Shibasaki gibi isimler bulunuyor. Film aslında gerçek bir hikayeye dayanıyor. 47 kahraman samurayın gerçek hikayesi Japon kültüründe önemli bir yere sahip. Dövüş sahneleri ve oyuncularıyla izlerken sıkılmayacağınız bir film. Öte yandan Keanu Reeves'i bir samuray olarak izlemek de ayrı bir keyif veriyor.
Zatoichi - IMDb: 7.6
Usta Zatoichi, kör olmasına rağmen ülkenin en iyi kılıç ustalarından biri olarak bilinir. Körlüğü, onun diğer duyularını geliştirmesine olanak sağlar. Zatoichi, çetelerin zulmettiği bir köye gelir ve zor durumda olan köye yardım etmek için harekete geçer. Yönetmenliğini ve senaristliğini Takeşi Kitano'nun yaptığı film 1962 yılında vizyona girdi. Daha sonra devam filmleri ve dizisi de çekildi. Filmin oyuncu kadrosunda Shintarô Katsu, Masayo Banri ve Ryûzô Shimada bulunuyor. Film uluslararası festivallerde toplam 21 ödül kazandı.
13 Assassins - IMDb: 7.6
13 Suikastçı, Shogun'un üvey kardeşi Lord Naritsugu'yu öldürmeyi hedefler. Lord Naritsugu kötü ve zalim birisi olması nedeniyle ölmeyi fazlasıyla hak eder. Shogun'un üvey kardeşi olması işleri zorlaştırır. 12 samuray ve 1 avcının oluşturduğu ekibi zorlu bir görev bekler. 2010 yapımı bu filmin yönetmenliğini Takashi Miike yapıyor. Başrollerinde Kôji Yakusho, Takayuki Yamada, Yûsuke Iseya gibi oyuncular bulunuyor. Filmin orijinali aslında 1963 yılında vizyona girdi. Her iki filmi de izlemenizi öneririz.
The Last Samurai - IMDb: 7.7
Japonya bir modernleşme dönemindeyken askeri olarak gelişmek için Amerikan ordusundan bir kaptana teklif yollar. Nathan Algren adındaki bu kaptan oldukça ukala biri olarak bilinir. Japonya'nın ilk ordusunu eğitmesi istenir ancak samuray kültürü de hala önemsenir. Kaptan Algren bir şekilde samurayların yaşam tarzlarına şahit olur. Samuray kültürüyle tanışır, oldukça etkilenir ve artık bir samuray savaşçısı gibi yaşamayı öğrenir. 2004 yılında vizyona giren filmde yönetmen koltuğunda Edward Zwick oturuyor. Başrollerinde Tom Cruise, Ken Watanabe ve Billy Connolly bulunuyor. Gerçek bir hikayeye dayanan film 4 dalda Oscar'a aday gösterildi.
Tasogare Seibei - IMDb: 8.1
Filmde 19. yüzyılda Iguchi Seibei adındaki, samuraylığın son dönemlerinde yaşayan düşük rütbeli bir samurayın hikayesi anlatılır. Evde hasta annesi ve kızlarına bakmak zorunda olan Seibei, aynı zamanda hayatının aşkına da kavuşamaz. Alacakaranlık samurayı lakabını alıp geceleri ev işleri yapar. Bir gün aşirete karşı gelen bir samurayı öldürme görevini alan Seibei, onurunu geri kazanmak için savaşır. 2002 yılında vizyona giren film, En İyi Yabancı Film Oscarı'na aday oldu. Yönetmen koltuğundaysa Yôji Yamada oturuyor. Filmde Seibei karakterini Hiroyuki Sanada canlandırıyor.
Sanjuro - IMDb: 8.1
Sanjuro adında bir samuray, amcalarını kurtarmaya çalışan bir grup samuraya yardım eder. Sanjuro'ya pek güvenmezler ancak başka çareleri olmadığından beraber ilerlerler. Sanjuro'nun sahip olduğu yetenek ve liderlik özelliği onu diğer samuraylardan farklı kılar. 10 kişilik bir samuray ekibiyle yola çıkarlar. Samuray filmlerinin en bilindik isimlerinden olan Akiro Kurosawa yönetmen koltuğunda. 1962 yapımı filmin oyuncu kadrosunda Toshirô Mifune, Tatsuya Nakadai ve Yûzô Kayama bulunuyor.
Yojimbo - IMDb: 8.2
Yojimbo'da küçük bir kasaba iki çete tarafından yönetilir. İki çete arasındaki çatışmalar yüzünden kasaba iyice bölünmüş haldedir. Bir şekilde bu kasabaya gelen bir samuray kendini bu çatışmanın içinde bulur. Her ne kadar gitmesi söylense de geri adım atmaz ve iki çeteyi de yok etmenin yolunu arar. Yönetmenliğini usta yönetmen Akira Kurosawa'nın yaptığı film 1961 yılında vizyona girdi. Oyuncular arasında Toshirô Mifune ve Tatsuya Nakadai gibi bilindik isimler var.
Seppuku - IMDb: 8.6
Seppuku ya da harakiri, Japonlara ait bir intihar ritüeli. Filmde, 1630 yılında bir samuray bu intihar ritüelini gerçekleştirmek ister ama bunun için önce Lordun iznini alması gerekir. Filmde samurayın bu intihar ritüeli ve onu bu noktaya getiren hikayesi anlatılıyor. Japon kültürünün önemli ve farklı geleneklerinden bir tanesi olan harakiriyi konu alan filmde gurur, onur ve asalet gibi kavramlar işleniyor. Japon sinemasının en önemli filmlerinden biri olan Seppuku'nun yönetmenliğini Masaki Kobayashi yapıyor. Oyuncu kadrosunda Tatsuya Nakadai, Akira Ishihama ve Shima Iwashita var. Ayrıca 1962 yapımı filmin bir de 2011 yılında yeniden çekilmiş versiyonu var.
Seven Samurai - IMDb: 8.6
Köylerine sürekli olarak baskın yapan haydutlara karşı çaresiz kalan köylüler, köyü korumak için bir yol ararlar. Köylüler, usta bir samuray olan Kambei'den köyü korumasını isterler. Hiçbir karşılık istemeden bunu kabul eden Kambei ve 6 samuray köylüleri eğitip savunma hazırlıkları yaparlar. 1954 yapımı filmin yönetmenliğini Akira Kurosawa yapıyor. Oyuncu kadrosunda Toshirô Mifune, Takashi Shimura ve Keiko Tsushima gibi isimler var. Film dekor ve sanat yönetimi dalında Oscar'a aday gösterildi. En popüler samuray filmlerinden bir tanesi olan Seven Samurai, izlenmesi gereken filmlerden.