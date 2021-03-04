AA

Alınan bilgiye göre, Eşrafpaşa Caddesi'nde devriye görevi yürüten polis ekipleri, bir eğlence mekanından ses geldiğini fark etti.

Ekipler Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken gece kulübündeki 23 kişiye sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasağını ihlal suçlarından 144 bin 900 lira ceza uyguladı.

AA'nın haberine göre; ifadesi alınmak üzere emniyete götürülen işletme sahibine ise Kovid-19 tedbirleri kapsamında bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmaktan dolayı adli işlem başlatıldı.