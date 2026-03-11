Canlı
        İzmir'de düzenlenen operasyonda 1 ton 346,5 kg uyuşturucu madde ele geçirildi

        İzmir'de düzenlenen operasyonda 1 ton 346,5 kg uyuşturucu madde ele geçirildi

        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İzmir'de düzenlenen operasyonda 1 ton 346,5 kg skunk Uyuşturucu Maddesi ele geçirildi. 1 şüpheli yakalandı" denildi

        Habertürk
        Giriş: 11.03.2026 - 15:21
        1 ton 346 kg uyuşturucu ele geçirildi
        İçişleri Bakanlığı, İzmir'de düzenlenen operasyonda 1 ton 346,5 kg skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildiğini açıkladı.

        Bakanlıktan gelen açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan koordineli çalışmalar sonucu İzmir'in Torbalı ilçesinde bir araçta yapılan aramada; 1 ton 346,5 kg skunk uyuşturucu maddesi ile 57 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında 1 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

        Açıklamada, "Daire Başkanlığımızı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüzü, Kahraman Polislerimizi, Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

