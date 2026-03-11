İzmir'de düzenlenen operasyonda 1 ton 346,5 kg uyuşturucu madde ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, İzmir'de düzenlenen operasyonda 1 ton 346,5 kg skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan gelen açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan koordineli çalışmalar sonucu İzmir'in Torbalı ilçesinde bir araçta yapılan aramada; 1 ton 346,5 kg skunk uyuşturucu maddesi ile 57 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 1 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Daire Başkanlığımızı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüzü, Kahraman Polislerimizi, Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.