Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İzmir'de evde çıkan yangında 1 kişi öldü! | Son dakika haberleri

        İzmir'de evde çıkan yangında 1 kişi öldü!

        İzmir'de bir evde çıkan yangında facia yaşandı. Bir apartmanın bodrum katında meydana gelen olayda, 1 kişi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 09:55 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İzmir'de ev yangınında facia!

        İzmir'in Konak ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre ilçede bir apartmanın bodrum katında Metin G'nin (66) ikamet ettiği dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü, evdeki incelemede bir kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Erkeğe ait ceset, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Japon yayıncıyı rahatsız eden şüpheli yakalandı

        TAKSİM İstiklal Caddesi'nde canlı yayın yapan Japon yayıncı Nanatty'yi (Nana) rahatsız eden Y.E. (60), sanal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Kadın yayıncının iletişim bilgilerini istediği öne sürülen şüpheliye bin 764 lira para cez...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suç örgütlerine 48 operasyon! 841 kişiye adli işlem
        Suç örgütlerine 48 operasyon! 841 kişiye adli işlem
        Dünya Kupası'na galibiyetle veda!
        Dünya Kupası'na galibiyetle veda!
        Arda Güler'den tarihi gol!
        Arda Güler'den tarihi gol!
        "Tekrar Dünya Kupası'na gelmemiz 24 yıl sürmeyecek!"
        "Tekrar Dünya Kupası'na gelmemiz 24 yıl sürmeyecek!"
        Maça Hollywood yıldızları akın etti
        Maça Hollywood yıldızları akın etti
        Dilovası faciasında 7 tutuklama!
        Dilovası faciasında 7 tutuklama!
        Okullarda karne heyecanı
        Okullarda karne heyecanı
        Daha 17 yaşındaydı... Eğlence ölümle bitti!
        Daha 17 yaşındaydı... Eğlence ölümle bitti!
        Elektrikli otomobilde Togg rüzgarı
        Elektrikli otomobilde Togg rüzgarı
        Evinin önünde öldürülmüştü... Kanlı infaz kamerada!
        Evinin önünde öldürülmüştü... Kanlı infaz kamerada!
        Yorucu tatil, tatil olur mu?
        Yorucu tatil, tatil olur mu?
        Sürücü arkasına bakmadı... Genç kadının hayatını çaldı!
        Sürücü arkasına bakmadı... Genç kadının hayatını çaldı!
        Devler her şeyi gizledi
        Devler her şeyi gizledi
        Köpeğine denizde egzersiz yaptırdı
        Köpeğine denizde egzersiz yaptırdı
        6 başbakan gördü, koltuğunu kimseye bırakmadı!
        6 başbakan gördü, koltuğunu kimseye bırakmadı!
        Ünlü oyuncunun adrenalin tatili
        Ünlü oyuncunun adrenalin tatili
        Klimalar Fransa'da nasıl siyasi bölünmeye yol açtı?
        Klimalar Fransa'da nasıl siyasi bölünmeye yol açtı?
        Yeni bir devrim bekleniyor
        Yeni bir devrim bekleniyor
        İşçi alacağında faiz değişecek mi?
        İşçi alacağında faiz değişecek mi?
        "Watergate bugün 12 saatlik haber olurdu"
        "Watergate bugün 12 saatlik haber olurdu"