        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 2 ölü | Son dakika haberleri

        İzmir'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 2 ölü

        İzmir Buca'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp su kanalına giren hafif ticari araç, takla atıp şarampole devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29 Mayıs 2026 - 06:59
        Hafif ticari araç şarampole devrildi: 2 ölü
        Kaza, saat 02.15 sıralarında İzmir-Çeşme Otoyolu’nda meydana geldi. İddiaya göre, Buca istikametinden Çeşme yönüne ilerleyen Hakan Karapolat (33) yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki su kanalına girdi. Kanalda bir süre ilerleyen araç, savrulup takla attıktan sonra yol kenarındaki tabelaya çarpıp şarampole devrildi.

        ARAÇTAKİ 2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü Hakan Karapolat ile bariyerlere savrulan yolcu Meliha Acer’in (27) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Trafik ve asayiş ekipleri otoyolda güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan hafif ticari aracın vinçle kaldırılmasının ardından araç içerisinde sıkışan Karapolat'ın cansız bedeni itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Savcının incelemesinin ardından Karapolat ve Acer'in cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

