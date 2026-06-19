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        Haberler Gündem Güncel İzmir'de, Muğla'da ve Aydın’da orman yangını | Son dakika haberleri

        İzmir'de, Muğla'da ve Aydın’da orman yangını

        Muğla ve Aydın'da etkili olan gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle ormanlık alanlarda yıldırım düşmesi sonucu yangınlar çıktı. Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin, 6 farklı noktadaki yangınlara havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Öte yandan İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Kaynak
        anka
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 23:02 Güncelleme:
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        3 ilde orman yangını

        Bölgede etkili olan gök gürültülü sağanak yağışlar, ormanlık alanlarda yıldırım düşmelerine neden oldu. Muğla ve Aydın’da farklı noktalarda çıkan yıldırım kaynaklı yangınlar üzerine ekipler sevk edildi.

        Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, 6 farklı noktada çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangınların büyümeden kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.

        Yetkililer, olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü bölgede gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti.

        İZMİR ÇEŞME'DE DE YANGIN

        İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

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        Ildır Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yangını kontrol altına almak için karadan müdahalede bulunuyor.

        Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

        *Haberin görselleri ANKA tarafından servis edilmiştir.

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