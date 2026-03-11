İzmir'de narkotik operasyonu: 10 tutuklama

Habertürk Manşet - 7 Mart 2026 (İran'ın Gözetim Ve İstihbarat Sistemi Nasıl Çöktü?)

Gizli takip ağı: Trafik kameralarına nasıl sızdılar? İran lideri nasıl takip edildi? Yapay zeka destekli istihbarat Hamaney'i nasıl takip etti? Siber savaş İran'da yönetici kadroyu bitirdi mi? Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; Yazılım Uzmanı Haktan Akdağ, Akademisyen Doç. Dr. Helin Sarı... Daha Fazla Göster Gizli takip ağı: Trafik kameralarına nasıl sızdılar? İran lideri nasıl takip edildi? Yapay zeka destekli istihbarat Hamaney'i nasıl takip etti? Siber savaş İran'da yönetici kadroyu bitirdi mi? Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; Yazılım Uzmanı Haktan Akdağ, Akademisyen Doç. Dr. Helin Sarı Ertem ve Emekli Tuğgeneral Osman Gazi Kandemir yanıtladı. Daha Az Göster