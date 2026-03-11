Canlı
        Haberler Gündem Güvenlik İzmir'de narkotik operasyonu: 10 tutuklama

        İzmir'de narkotik operasyonu: 10 tutuklama

        İzmir'de narkotik ekiplerinin farklı adreslere düzenlediği operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve para ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 01:09
        İzmir'de narkotik operasyonu: 10 tutuklama
        İzmir'de Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelinden oluşan Narko Alan ekipleri, ilçede uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 8 kilo skunk maddesi, 200 gram metamfetamin, 180 sentetik ecza, 3 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 5 fişek ve 371 bin 500 lira nakit para ele geçirildi.

        Ele geçirilen uyuşturucu maddeler Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne, ruhsatsız tabancalar ve fişekler ise ilgili polis merkezine teslim edildi.

        DHA'nın haberine göre; operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        Habertürk Manşet - 7 Mart 2026 (İran'ın Gözetim Ve İstihbarat Sistemi Nasıl Çöktü?)

        Gizli takip ağı: Trafik kameralarına nasıl sızdılar? İran lideri nasıl takip edildi? Yapay zeka destekli istihbarat Hamaney'i nasıl takip etti? Siber savaş İran'da yönetici kadroyu bitirdi mi? Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; Yazılım Uzmanı Haktan Akdağ, Akademisyen Doç. Dr. Helin Sarı...
