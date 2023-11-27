İZMİR'DE OKULLAR TATİL Mİ? 27 Kasım 2023 Pazartesi bugün İzmir'de okul var mı, tatil olacak mı ve Valilik açıkladı mı?

İZMİR'DE OKULLAR TATİL Mİ? 27 Kasım 2023 Pazartesi bugün İzmir'de okul var mı, tatil olacak mı ve Valilik açıkladı mı?

İzmir'de okulların tatil durumu, veli ve öğrencilerin gündeminde yer alyor. İzmir'de etkisini gösteren olumsuz hava koşullarına karşı AFAD fırtına uyarısında bulunurken şiddetli yağışın ardından Konak ilçesi Alsancak semti ile Karşıyaka'nın Mavişehir ve Yalı mahallelerinde deniz taştı. Çok sayıdı ev ve işyerini su basarken gözler "27 Kasım bugün İzmir'de okullar tatil mi, okul var mı ve tatil olacak mı?" sorusunun yanıtına çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısında kar yağışı etkili olacak. Tatil haberi için İzmir Valiliğinden gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. İşte 27 Kasım Pazartesi İzmir'de okulların durumu...

Kentte dün gün boyu devam eden yağmur, gece geç saatlerde etkisini artırdı. Fırtınanın da başlamasıyla Karşıyaka ilçesinde Mavişehir Mahallesi ile Aksoy Mahallesi'nde deniz taştı.

İzmir'in Karşıyaka ve Konak ilçelerinde yoğun yağışın ardından denizin taşması sonucu yollar su altında kaldı, çok sayıda iş yeri, apartman ve dükkanı su bastı.

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"İKİNCİ BİR YÜKSELME İHTİMALİ DÜŞÜK"

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kentte deniz seviyesinin 1 metre yükseldiği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesinin tüm personel ve ekipmanıyla halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için özverili bir mücadele yürüttüğü vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü dün, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden aldığı verilere dayanarak, deniz kabarması ve aşır yağıştan kaynaklı deniz taşkını yaşanabileceğini belirterek vatandaşı uyarmıştı. Günün ilerleyen saatlerinde deniz seviyesi 1 metre yükseldi. Alsancak Kordon, Karşıyaka Yelken Kulübü ve Mavişehir'de deniz taşkını yaşandı. Taşkında zarar gören elektrik trafolarından kaynaklanan bölgesel elektrik kesintileri yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin modellerine göre, ikinci bir yükselme ihtimalinin düşük olduğu belirtildi. Alınan verilere göre, rüzgarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesiyle birlikte deniz çekilmeye başlayacak."