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İzmir'de Yavuz Kitabevi 110 yaşında! Soyisimlerini Atatürk koymuştu

İzmir'de, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan Yavuz Kitabevi 110 yaşında... Şimdi iki kardeşin işlettiği kitabevini Selanik'ten göç eden babaları ve amcaları kurmuştu. Soyisimlerini ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk vermişti...

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DHA
  • Son dakika: İzmir'de Yavuz Kitabevi 110 yaşında! Soyisimlerini Atatürk koymuştu

    İzmir'de yaşayan Birgül (85) ve Ragıp (80) Kitapçı kardeşler, 1913 yılında babaları ve amcaları tarafından kurulan, bu yıl 110'uncu yaşına ulaşan kitapçı dükkanını, gelişen teknolojiye rağmen ayakta tutuyorlar.
  • Son dakika: İzmir'de Yavuz Kitabevi 110 yaşında! Soyisimlerini Atatürk koymuştu

    'Soyadı Kanunu' sonrası Atatürk tarafından aileye verilen 'Kitapçı' soyadını taşımaktan gurur duyduklarını belirten Kitapçı kardeşler, ilerleyen yaşlarına rağmen her gün dükkanlarına gelip, kitapları raflara yerleştiriyor ve müşterileriyle ilgileniyor.
  • Son dakika: İzmir'de Yavuz Kitabevi 110 yaşında! Soyisimlerini Atatürk koymuştu

    İzmir'de, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda Selanik'ten İzmir'e göç eden Fahrettin-Hüsnü kardeşlerin 1913 yılında kurduğu Yavuz Kitabevi, bu yıl 110'uncu yaşını kutluyor. Soyadı Kanunu ile bizzat Atatürk tarafından 'Kitapçı' soyadı verilen ailenin mirasını ikinci kuşak olarak bugüne kadar getiren Ragıp-Birgül Kitapçı kardeşler, babalarından devraldıkları mirasa sahip çıkıyor.
  • Son dakika: İzmir'de Yavuz Kitabevi 110 yaşında! Soyisimlerini Atatürk koymuştu

    Kitapçı kardeşler, ilerleyen yaşlarına rağmen her gün dükkanlarına gelip, kitapları raflara yerleştiriyor ve müşterileriyle yakından ilgileniyor. 110'uncu yıla kavuşmaktan dolayı çok memnun olduklarını belirten Ragıp Kitapçı, "Bugünlere gelebildik, devam edebildik. Yıllardan beri mesleğin içerisindeyiz. Rahmetli amcam ve babamın kurduğu ve bizlerin devraldığı müessese bu kadar yıldır faaliyette bulunuyor. Çok memnuniyet verici bir şey. Bir asrı geçmiş firmaların olması olmak çok güzel bir şey ve biz de onlardan birisiyiz" dedi.
  • Son dakika: İzmir'de Yavuz Kitabevi 110 yaşında! Soyisimlerini Atatürk koymuştu

    SELANİK'TEN İZMİR'E GÖÇ

    Ailesinin Balkan Savaşları sonrasında Selanik'ten İzmir'e göç edip, geçimlerini sağlamak için kitap ve kırtasiye dükkanı açtığını belirten Ragıp Kitapçı, "Babam ve amcamın kurduğu bu dükkanda ailenin diğer mensupları da birlikte çalışmış. Amcamız İstanbul Hukuk Mektebi mezunu. Dedemiz Selanik'te müderrislik yapmış. Manastır, Üsküp gibi yerlerde görevlerde bulunmuş. Aile buraya göç edince kendi durumlarına uygun olduğu için de kitap ve kırtasiye dükkanı açmış" ifadelerini kullandı.
  • Son dakika: İzmir'de Yavuz Kitabevi 110 yaşında! Soyisimlerini Atatürk koymuştu

    Kitapçı, 'Yavuz Kitabevi' isminin ise o dönemlerde meşhur gemilerden olan 'Yavuz' zırhlısından alındığını söyledi.
  • Son dakika: İzmir'de Yavuz Kitabevi 110 yaşında! Soyisimlerini Atatürk koymuştu

    Soyadı Kanunu sonrası Atatürk tarafından aileye verilen 'Kitapçı' soyadının hikayesini paylaşan Ragıp Kitapçı, amcaları Hüsnü Kitapçı'nın Kurtuluş Savaşı sonrasında kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde vekillik yaptığını belirterek şunları söyledi:
  • Son dakika: İzmir'de Yavuz Kitabevi 110 yaşında! Soyisimlerini Atatürk koymuştu

    "Milletvekilli görevi sırasında ve hemşehrisi olarak bizzat Atatürk ile tanışıyor. Atatürk'e kitaplar götürdüğü ve bu işi yaptığı için soyadı yasası çıktığında bizzat Atatürk, 'Kitapçı' soyadını veriyor. Atatürk, 'Sizin soyadınız Kitapçı olsun' diyor. İlk soyadımızı o şekilde alıyoruz. Bizim için bu çok onur verici bir soyadı ve gururla taşıyoruz."
  • Son dakika: İzmir'de Yavuz Kitabevi 110 yaşında! Soyisimlerini Atatürk koymuştu

    EDEBİYAT MERAKLILARIN UĞRAK YERİ

    Dükkanı edebiyata meraklı olan kişilerin ziyaret ettiğine dikkat çeken Kitapçı, "Halikarnas Balıkçısı olarak bilinen Türk Edebiyatı'nın önemli roman ve hikaye yazarı Cevat Şakir Kabaağaçlı, kendisi uzun yıllar Bodrum'da yaşadı ama sıklıkla İzmir'e gelirdi ve bize de uğrardı. Çok gür sesi vardı. Bir de çok ünlü 'Merhaba' lafı vardı. Yanında sıklıkla bulunan İzmirli Şadan Gökovalı da olurdu. Bunlar hep edebiyat meraklısı kişilerdi" dedi.
  • Son dakika: İzmir'de Yavuz Kitabevi 110 yaşında! Soyisimlerini Atatürk koymuştu

    BABALARININ MİRASINA SAHİP ÇIKTILAR

    Babalarının mirasını yaşatmaktan dolayı gurur duyduklarını belirten Birgül Kitapçı da "Bugüne kadar yaşattığımız müessese inşallah devam edecek. Maddi manevi her yönden onunla gurur duyuyoruz. Bize bırakılan bu mirası en iyi şekilde herkese tanıtmayı ve bu mirasın ne kadar değerli olduğunu herkesin görmesini, bilmesini düşünüyorum. 
  • Son dakika: İzmir'de Yavuz Kitabevi 110 yaşında! Soyisimlerini Atatürk koymuştu

    Babamızın bize bıraktığı bu ismi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Önemli olan insanın yaptığı işlerde çevreye verdiği faydadır. Önemli olan onu layıkıyla yapabilmek. Biz de kardeşimle onun için çalışıyoruz" diye konuştu.
  • Son dakika: İzmir'de Yavuz Kitabevi 110 yaşında! Soyisimlerini Atatürk koymuştu

    Ragıp Kitapçı'nın oğlu Cenk Kitapçı ise 110'uncu yılı bu sene kutlayacağız. Bunu devam ettirmeye, en iyi şekilde hizmet etmeye gayret ediyoruz. İleride de bu şekilde devam ettirme niyetindeyiz dedi.
  • Son dakika: İzmir'de Yavuz Kitabevi 110 yaşında! Soyisimlerini Atatürk koymuştu

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