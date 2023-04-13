Kitapçı kardeşler, ilerleyen yaşlarına rağmen her gün dükkanlarına gelip, kitapları raflara yerleştiriyor ve müşterileriyle yakından ilgileniyor. 110'uncu yıla kavuşmaktan dolayı çok memnun olduklarını belirten Ragıp Kitapçı, "Bugünlere gelebildik, devam edebildik. Yıllardan beri mesleğin içerisindeyiz. Rahmetli amcam ve babamın kurduğu ve bizlerin devraldığı müessese bu kadar yıldır faaliyette bulunuyor. Çok memnuniyet verici bir şey. Bir asrı geçmiş firmaların olması olmak çok güzel bir şey ve biz de onlardan birisiyiz" dedi.