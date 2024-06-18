İzmir'de zeytinlik yangını
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, zeytin ağaçlarıyla kaplı tarım arazisinde yangın çıktı. Alevlerin ormana sıçramaması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı
Giriş: 18.06.2024 - 19:49 Güncelleme: 18.06.2024 - 20:01
Kemalpaşa'nın Çiniliköy mevkisindeki zeytin ağaçlarının bulunduğu tarım alanında saat 17.00 sıralarında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1 yangın söndürme helikopterleri de bölgeye sevk edildi.
Ekipler, yangının ormana sıçramaması için mücadelesini sürdürüyor.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.
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