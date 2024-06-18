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        Haberler Gündem İzmir'de zeytinlik yangını - Güncel haberler

        İzmir'de zeytinlik yangını

        İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, zeytin ağaçlarıyla kaplı tarım arazisinde yangın çıktı. Alevlerin ormana sıçramaması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 19:49 Güncelleme: 18.06.2024 - 20:01
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        İzmir'de zeytinlik yangını
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        Kemalpaşa'nın Çiniliköy mevkisindeki zeytin ağaçlarının bulunduğu tarım alanında saat 17.00 sıralarında yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1 yangın söndürme helikopterleri de bölgeye sevk edildi.

        Ekipler, yangının ormana sıçramaması için mücadelesini sürdürüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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