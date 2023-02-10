DHA

İzmir Erzurumlular Derneği tarafından toplanan yardım malzemelerini Bayraklı ilçesinden Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki depremzedelere götürmek için yola çıkan Abdullah Yağız kontrolündeki 45 AHH 976 plakalı TIR'da, dün saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Afyonkarahisar- İzmir kavşağında TIR'ın şoför kabini, alev aldı. TIR'ı durduran Yağız, dışarı çıkıp, itfaiyeye haber verdi. Bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler, söndürüldü. Yanan TIR'daki yardım malzemeleri de kullanılamaz hale geldi.

Abdullah Yağız, "İzmir'in bayraklı ilçesinden, Erzurumlular Derneği'nden Kahramanmaraş'a Elbistan'a yük götürmek üzere yola çıktım. Afyonkarahisar'da aracım belirsiz bir şeyden duman aldı, bir anda alev aldı" dedi.

İçindeki yardım malzemeleriyle kullanılamaz hale gelen TIR, kepçe ve çekici ile yol kenarına çekildi.

Deprem Dayanışma Özel Sayfası