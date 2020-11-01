İzmir'e vergi kolaylığı

Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, depremle sarsılan İzmir ve çevresine vergi kolaylıkları getirdi. Başkanlık, İzmir ve çevresinde meydana gelen deprem nedeniyle işletmelerin bugün verilmesi gereken BA-BS formlarını ve e-defter kullananların berat yüklemeleri 30 Kasım'a ertelendi. Bakanlık yetkilileri ayrıca işletmelerin zor durumda kalmaları halinde mücbir sebep olduğunu bildirmeleri halinde vergi dairelerinin bu durumu değerlendireceğini söylediler.

Gelir İdaresi'nden yapılan açıklamada "İzmir’de meydana gelen deprem nedeniyle, 2 Kasım 2020 (31 Ekim 2020 tarihinin hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle) günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020/Eylül dönemine ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkûr tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken, aylık tercihte bulunan mükellefler için 2020/Temmuz dönemi e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 1/11/2020 tarihli ve 132 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 30 Kasım 2020 günü sonuna kadar uzatılmıştır"denildi.

MALİ MÜŞAVİRLERİN BÜROLARI YIKILDI

Başkanlık bir kısım mali müşavirin bürolarının yıkılması ve bir kısmının da hasar görmesi nedeniyle işletmelerin formlarının vergi dairelerin ulaşmasının güç olması nedeniyle erteleme kararı aldı. 26-27 Kasım'da KDV ve muhtasar beyannameleri verilip vergi ödendiği için Maliye bu alanda rahat. Ancak bundan sonraki süreçte tüm vergiler için mücbir sebep hali sayılması zor görünüyor. Eğer erteleme olmasaydı mali müşavirler defter başına 2 bin 300 lira ceza ödemek zorunda kalacaktı.

Ba/Bs FORMU NEDİR?

Vergi dairesine beyan edilen bir bildirim formu olarak adlandırılan Ba/Bs formu, bilanço esasına göre defter tutan kişilerin; kişi ya da kurumların 5.000 TL ve üstünde olan faturalarına karşılık olarak düzenlediği formlar anlamına geliyor. Hizmet alımlarını bildiren Ba formu, Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu’nun ve hizmet satışlarını bildiren Bs formu ise Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu’nun kısa adı olarak biliniyor. Özetle, Ba’da bulunan A harfi ‘bildirim alış’tan, Bs’de bulunan S harfi ise ‘bildirim satış’tan geliyor. Bu formları, vergi beyannamesi olarak nitelendirmek yanlış olur. Bundan dolayı da tarh (hesaplanan) veya tahakkuk (gerçekleşen) edilen bir vergi bulunmuyor. Kısacası, Ba/Bs form beyanının ardından herhangi bir ödeme yapılmıyor. Bir işletmeden bir ay içerisinde KDV hariç olarak toplam 5.000 TL ve üzeri bir fatura alınırsa, bu Ba formu ile beyan ediliyor. Bir işletmeye bir ay içerisinde KDV eklenmeden toplam 5.000 TL ve üzeri fatura kesilirse, bunun da Bs formu ile beyan edilmesi gerekiyor.