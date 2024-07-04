İzmir, Kahramanmaraş, Karabük ve Kastamonu'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü’nden 195 personel, 2 helikopter, 20 arazöz, 7 su tankı, 1 dozer, 10 ilk müdahale aracı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan ise 33 personel ve 10 araç olmak üzere toplam 228 personelin 50 araç ile havadan ve karadan müdahalesi sonucunda Türkoğlu’ndaki orman yangını, saat 01.00 sıralarında kontrol altına alındı.

75 hektar ormanın yandığı yangının ardından soğutma çalışması başlatılırken, Pazarcık’taki yangına ekiplerin müdahalesi ise devam ediyor.