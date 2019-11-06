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İzmir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

AA

İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ operasyonu kapsamında; ByLock kullandıkları tespit edilen ve bu programın içeriklerinde ismi geçen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

3 ilde FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve bu programın içeriklerinde ismi geçen 14 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda, terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 7 şüpheli ile ByLock içeriklerinde isimleri geçen 7 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

AA'nın haberine göre; İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir, Aydın ve Konya'da eş zamanlı operasyon başlattı.

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