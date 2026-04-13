Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre İzmit Körfezi'nde biyoçeşitlilik arttı | Son dakika haberleri

        İzmit Körfezi'ndeki temizlik ekosistemi olumlu etkiledi: Biyoçeşitlilik arttı

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yürütülen dip çamuru temizliği, İzmit Körfezi'ndeki ekolojik canlanma ve biyoçeşitliliğin artmasına katkı sağlıyor

        Giriş: 13 Nisan 2026 - 15:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliğiyle Mayıs 2023'te başlanan "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertarafı Projesi", 468 hektarlık bir alanda yürütülüyor.

        Çalışmalar kapsamında 195 hektarlık alandan 1,8 milyon metreküp çamur uzaklaştırılarak bertaraf edildi.

        Deniz tabanı temizlendikçe biyoçeşitlilikte artış yaşandı.

        Kirlilik ve bulanıklıktan kaynaklı rotalarını değiştirmeleri nedeniyle uzun süredir görüntülenemeyen yunuslar, İzmit Körfezi'nde gruplar halinde görülmeye başlandı.

        Körfezin dip yapısının iyileşmesiyle deniz habitatının hassas türleri olan kırlangıç balıkları ve kalamarlar da temizlenen bölgelerde yeniden ortaya çıktı.

        Proje kapsamında körfezde yapılan dalışlarda dalgıçlar, saatte yaklaşık 6 litre suyu süzerek temizleme özelliği olan pinaları, denizin akciğerleri olarak nitelendirilen deniz çayırlarını ve tabanda organik atıkları temizleyen deniz patlıcanlarını yeniden gözlemledi.

        Projeyle müsilaj gibi biyolojik olaylara karşı doğanın savunma mekanizmasını yeniden kurması sağlanıyor.

        Avrupa'nın en büyük çevre yatırımlarından biri olarak kabul edilen proje, New York, Azerbaycan ve İspanya'da gerçekleştirilen sunumların da katkılarıyla, hem ulusal hem de uluslararası çevre örgütleri tarafından takip ediliyor.

        Çalışma, prestijli platformlardan aldığı ödüllerle başarısını tescillerken, diğer kıyı şehirleri için de örnek model teşkil ediyor.

        #İzmit Körfezi
        #dip çamuru temizliği
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Hürmüz'e abluka uygulayacak mı?
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        80 milyar dolarlık Dünya Kupası
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Aynı evde 11 yıl sonra ikinci facia! Bir aile yok oldu!
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Babasının izinde
        O anlar kamerada... İnşaat demirleri Otomobile 'ok' gibi saplandı!
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        Neden her akşam aynı yemeği yiyemiyoruz?
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı
