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        Haberler Gündem İzmit'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı - Güncel haberler

        İzmit'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın kavşakta çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 04:49 Güncelleme: 18.01.2025 - 04:49
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        İzmit'te kavşakta kaza: 4 yaralı
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        Kaza, saat 23.00 sıralarında Tepeköy Mahallesi Kurtuluş Bulvarı’nda meydana geldi.

        N.A. yönetimindeki otomobil ile S.B. yönetimindeki hafif ticari araç, kavşakta çarpıştı.

        Çarpışmanın şiddetiyle otomobil ters dönerken, hafif ticari araç ise devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu sıkıştığı otomobilden çıkarılan sürücü N.A. ve hafif ticari aracın sürücüsü S.B. ile aynı araçta bulunan Ö.B. ve A.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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