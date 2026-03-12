İZSU 12 Mart baraj doluluk oranı paylaştı! İzmir barajlarının güncel su seviyesi yüzde kaç?
İzmir barajlarının güncel su seviyesi gündemdeki yerini koruyor. Kent genelinde planlı su kesintileri yaşanırken İzmirli vatandaşlar, barajlardaki son durumu araştırıyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılan veriler ile İzmir barajlarının su seviyesi belli oldu. Peki, 12 Mart 2026 İzmir baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte tüm detaylar...
İzmir’in su kaynakları olan barajların son durumu araştırılıyor. Kış ayları boyunca kent genelinde yağmur yağmasının ardından barajların su seviyesi yükseliyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılan son veriler ile İzmir’e su sağlayan Tahtalı, Balçova, Ürkmez, Gördes ve Alaçatı Kutlu Aktaş barajlarının su seviyesi netlik kazandı. Bu kapsamda “12 Mart 2026 İzmir baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?” sorusunun cevabı haberimizde...
İZSU 12 MART 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) verilerine göre 12 Mart 2026 Perşembe günü İzmir barajlarındaki genel doluluk oranı yüzde 66,49 seviyesinde kaydedildi.
İZMİR BARAJLARININ GÜNCEL VERİLERİ
Tahtalı Barajı: yüzde 39,95
Balçova Baraj: yüzde 93,86
Ürkmez Barajı: yüzde 100
Gördes Barajı: yüzde 28,22
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: yüzde 70,43