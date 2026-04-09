İZSU 9 Nisan baraj doluluk oranları: İzmir barajlarında son durum ne?
Sıcaklıkların artmaya başlamasıyla birlikte İzmirli vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında barajlardaki su miktarı geliyor. 9 Nisan itibarıyla İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılan bilgilere göre, şehrin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki son durum açıklandı. Peki, İzmir'de baraj doluluk oranı ne durumda? İşte detaylar...
Giriş: 09.04.2026 - 09:58 Güncelleme:
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılan son verilere göre, 9 Nisan 2026 itibarıyla barajlardaki son durum ne? İşte detaylar...
İZSU 9 NİSAN BARAJ DOLULUK ORANI
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılan son verilere göre, İzmir barajlarındaki su seviyesi yüzde 73,37 olarak açıklandı.
İZMİR BARAJLARINDA SON DURUM
Tahtalı Barajı: Yüzde 52,30
Balçova Barajı: Yüzde 93.86
Ürkmez Barajı: Yüzde 98,78
Gördes Barajı: Yüzde 39,57
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: Yüzde 82,38
Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
