        Haberler Bilgi Gündem İZSU 9 Nisan baraj doluluk oranları: İzmir barajlarında son durum ne? İzmir barajlarında ne kadar su kaldı?

        İZSU 9 Nisan baraj doluluk oranları: İzmir barajlarında son durum ne?

        Sıcaklıkların artmaya başlamasıyla birlikte İzmirli vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında barajlardaki su miktarı geliyor. 9 Nisan itibarıyla İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılan bilgilere göre, şehrin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki son durum açıklandı. Peki, İzmir'de baraj doluluk oranı ne durumda? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2026 - 09:58 Güncelleme:
        Sıcaklıkların yavaş yavaş artmasıyla birlikte İzmirli vatandaşların aklına gelen soruların başında “Barajlarda ne kadar su var?” sorusu gelmeye başladı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılan son verilere göre, 9 Nisan 2026 itibarıyla barajlardaki son durum ne? İşte detaylar...

        İZSU 9 NİSAN BARAJ DOLULUK ORANI

        İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılan son verilere göre, İzmir barajlarındaki su seviyesi yüzde 73,37 olarak açıklandı.

        İZMİR BARAJLARINDA SON DURUM

        Tahtalı Barajı: Yüzde 52,30

        Balçova Barajı: Yüzde 93.86

        Ürkmez Barajı: Yüzde 98,78

        Gördes Barajı: Yüzde 39,57

        Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: Yüzde 82,38

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
