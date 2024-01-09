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        Haberler Magazin James Morrison'ın eşi Gill Catchpole vefat etti - Magazin haberleri

        James Morrison'ın eşi Gill Catchpole vefat etti

        İngiliz şarkıcı James Morrison'ın 17 yaşından beri aşk yaşadığı eşi Gill Catchpole, evinde ölü bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 08:18 Güncelleme: 09.01.2024 - 08:20
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        İngiliz şarkıcı ve söz yazarı James Morrison'ın eşi Gill Catchpole'den acı haber geldi. Catchpole'un hayatını kaybettiği bildirildi.

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        EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

        Gloucestershire Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada; 45 yaşındaki Gill Catchpole'un cuma günü Gloucestershire'daki evinde ölü bulunduğu kaydedildi.

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        "GEÇEN YIL BU ZAMANLAR BÖBREK NAKLİ OLUYORDUM" DEMİŞTİ

        Bir kafenin işletmeciliğini yapan Gill Catchpole, kasım ayında böbrek naklinin birinci yıldönümünü kutlamıştı. Sosyal medya hesabından düşüncelerini ifade eden Catchpole, "Ne diyebilirim ki? Bir yıl ne kadar fark yaratıyor. Geçen yıl bu zamanlar böbrek nakli oluyordum ve birçok iniş çıkış ve kalp ağrısından sonra bir yıl sonra burada kendi işimin sahibiyim. Bu yılın başında ben de bunun olacağını hiç tahmin etmemiştim. Dışarıda mücadele eden herkes için tecrübelerime dayanarak söyleyebilirim ki; her şey daha iyiye gidiyor. Yanımda olan ve benim ve hayatımın birçok parçasını toplayan muhteşem aileme ve arkadaşlarıma teşekkür ederim" demişti.

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        "EŞİM, KIZIMI DOĞURURKEN NEREDEYSE ÖLÜYORDU"

        James Morrison da 2019'da verdiği bir röportajda Gill Catchpole'un böbreklerinden birinin sadece yüzde 35 oranında çalıştığını ifade etmişti. Ünlü şarkıcı, eşinin Ocak 2018'de kızları Ada'yı doğururken neredeyse ölmek üzere olduğunu da açıklamıştı.

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        "ONUN YERİNİ ASLA DOLDURAMAM"

        James Morrison, "Neredeyse ölüyordu. Çünkü tansiyonu o kadar düşmüştü ki kalbi neredeyse duracaktı. 'Ben gidiyorum' dedi ve gözlerinde yaşlar vardı. Berbat durumdaydım ama kan naklinden sonra tansiyonu hızla yükseldi. Koğuşa döndüğümüzde tüm duygularımı serbest bıraktım. O benim kahramanımdı. Bunu nasıl atlattığına hâlâ çok şaşırıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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        ÜÇ YIL İÇİNDE BABASI, AĞABEYİ VE YEĞENİNİ KAYBETMİŞTİ

        Ayrıca geçtiğimiz yıllarda müzikten uzaklaşan ünlü şarkıcı, üç yıl içinde babası Paul, ağabeyi Alexis ve 21 yaşındaki yeğeni Callum'u kaybettikten sonra bir hayli zor zamanlar dile getirmişti.

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        Fotoğraflar: Instagram, Facebook

        #James Morrison
        #Gill Catchpole
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