James Palmer Jr. Galatasaray'da kaldı!

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon başında sarı kırmızı renklerimizle tanışan, özellikle Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde olmak üzere tüm sezon sahaya koyduğu enerjisi, skor gücü ve kritik anlarda göstermiş olduğu lider karakteri ile finale giden yolda takımımızın en önemli parçalarından biri olan James Palmer Jr. yeni sezonda da bizimle birlikte olacak. Saha içi disiplini, yüksek skor potansiyeli ile James Palmer Jr. yeni sezonda da hedeflerimize yürürken yanımızda olacak. Kendisine yeni sezonda da parçalı forması ile sağlık ve başarı dolu, bir sezon diliyoruz" denildi.

28 yaşındaki basketbolcu, geçtiğimiz sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 19 maçta 14.5 sayı, 5 ribaund ve 3.9 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Palmer Jr ayrıca 2024-2025 sezonunda Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun en iyi oyuncusu seçilirken, başantrenörler ve kaptanların oylarıyla da sezonun en iyi 5’ine seçildi.