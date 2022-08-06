Türkiye'den başladı

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İHA

Jandino Asporaat, 'Perspectief' stand-up gösterisi, Antalya’da Side Antik Tiyatrosu’nda rekor bir katılımla gerçekleşti.

'Perspectief' stand-up gösterisiyle Side Antik Tiyatrosu’nda sahne alan Jandino Asporaat’ın performansına Antalya, Side ve Alanya’ya tatile gelen Hollandalı turistler katıldı. Türk Bayrağı taşıyarak sahneye çıkan Jandino Asporaat’ın iki saate yakın sahnede kaldığı gösteri, Flemenkçe olarak gerçekleşti.

Jandino Asporaat, performansı sırasında ve sonrasında Türkiye’ye adımını attığı andan itibaren gittiği her yerde insanların kendisine çok sıcakkanlı ve yardımsever davrandığını söyledi. Asporaat ayrıca; Antalya’nın plajıyla, deniziyle, havasıyla doğasının çok güzel olduğunu, Antalya’yı ve Side’yi çok sevdiğini ve bundan sonra sıklıkla Türkiye’ye gelmek istediğini ifade etti.