Japon üretici Toyota, e-segment sedan modeli Camry ile SUV modeli RAV4'ü Türkiye'de satışa sundu. Sadece hibrit motor seçenekleri ile Türkiye pazarında yer alacak iki model, markanın ürün gamındaki hibrit otomobil sayısı da 7'e çıktı.

Hibrit bilinirliğini yerleştirmek için adımlar attıklarını belirten Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt, "Hibrit artık gelecek stratejimizin temelini oluşturuyor. Toyota’nın 2020 vizyonu içinde her binek modelin bir hibrit versiyonu olması hedefini Türkiye olarak bir yıl öncesinden gerçekleştirdik. Artık her segmentteki binek otomobil modellerimizin birer hibrit versiyonu bulunuyor. Bunun yanında hibriti tercih edenlerin sayısı da günden güne artış gösteriyor" dedi.

Dizelin yerini hibritlerin almaya başladığını kaydeden Bozkurt, "Hibrit çağının başladığını söyleyebiliriz. RAV4 Hybrid, 2019 yılında markamızın itici güçlerinden biri olacaktır. Camry'nin de lüks segmentte marka imajımıza katkı sağlayacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, tüm dünyada 13 milyonun üzerinde, Türkiye’de ise 12 bin 88 adet Toyota hibrit araç satışının gerçekleştiğini sözlerine ekledi.

İKİSİ DE 2.5 LİTRELİK HİBRİT MOTOR İLE GELDİ

Kendi kendini şarj edebilen hibrit versiyonu ile E segmentinde yer alan Camry'nin, ilk üretildiği 1982’den bugüne kadar 100’den fazla ülkede 19 milyon adedin üzerinde satış adedine ulaştığı bilgisi verildi.

Türkiye'de 2.5 litrelik hibrit motoruyla satışa sunulan otomobil, 218 beygir güç üretiyor. Otomobilin ortalama yakıt tüketim değeri ise 100 kilometrede 4.3 litre olarak açıklanıyor.

5’inci jenerasyon ile satışa sunulan RAV4 Hybrid'de Camry'deki gibi 2.5 litre hibrit motor ile donatılmış durumda. 4 tekerlekten çekişli olarak satılacak RAV4'ün, 0'dan 100 km/s hıza 8.1 saniyede ulaştığı ve yakıt tüketiminin de 4.5 litre olduğu bilgisi paylaşıldı.