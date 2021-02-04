Japon marka üretimde vites yükseltiyor

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2020'yi en çok satış yapan otomotiv üreticisi olarak geride bırakan Toyota, yeni yılda vites yükseltmeye hazırlanıyor.

Japon yayın organı Nikkei'nin haberine göre, Toyota bu yıl küresel üretimini pandemi öncesi döneme göre yüzde 2 oranında artırarak 9.2 milyon adet seviyesine çıkarmayı hedefliyor.

Japon otomotiv üreticisinin planları doğrultusunda tedarikçilerini bilgilendirdiği belirtiliyor.

Toyota'nın söz konusu planları Çin, Kuzey Amerika ve Japonya pazarlarında toparlanma beklentisi dahili yaptığı kaydediliyor.

Toyota, bünyesinde bulundurduğu Daihatsu ve Hino'yla birlikte geçen yıl toplam 9.5 milyon adet araç satarak Volkswagen'i geçmiş ve en büyük otomotiv üreticisi koltuğuna birkaç yıllık aradan sonra yeniden oturmuştu.