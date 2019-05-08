Japon üreticiler Honda ve Toyota, elektrikli otomobil ve mobilite servisleri geliştirmeye kaynak ayırmak için, bir takım tasarruf tedbirleri alacaklarını duyurdu.

İki markanın atacağı adımın, geleneksel otomobil üreticilerinin hızla değişen sektöre karşı pozisyon almak amacı taşıdığı belirtiliyor.

Yapılan açıklamada, bağlantılı araçlar gibi yeni teknolojileri geliştirme maliyetlerinin yüksekliğinin, maliyetlerini kısma zorunluluğu doğurduğu aktarıldı.

Toyota CFO'su Koji Kobayashi'nin konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Maliyetleri azaltmak için yeni yöntemler bulmak zorundayız" dedi. Buna göre, Toyota'nın prototip geliştirmeden, çalışanlarının ofiste kullandığı kalem sayısını azaltmaya kadar çok yönlü bir maliyet kısma operasyonu yöneteceği bildirildi.

MODEL SAYISINI AZALTACAK

Japonya'nın üçüncü en büyük otomobil üreticisi Honda'nın CEO'su Takahiro Hachigo ise, 2025 yılı itibari ile model gamındaki model sayısını üçte bir oranında azaltacaklarını söyledi.

Hachigo, bu sayede global üretim masraflarını yüzde 10 kısarak, ortaya çıkacak tasarrufu Ar-Ge çalışmalarında kullanacaklarını kaydetti.

Kaynaklar, Toyota'nın maliyet kısma çalışmaları sonucunda Mart 2020'e kadar faaliyet kârlılığını yüzde 3.3 oranında artırarak 23.2 milyar dolara taşımayı hedeflediğini aktarıyor. Şirketin mevcut faaliyet kârı ise 22.5 milyar dolar seviyesinde. Analistlerin beklentisi ise 23.7 milyar dolar seviyesindeydi.

Honda ise, atılan adım ile kârlılığını bir sonraki Mart'a kadar yüzde 6 oranında artırmayı hedefliyor. İlk çeyrek kârı yüzde 13 düşen üretici, son olarak 2021 yılında İngiltere ve Türkiye fabrikasını kapatacağını duyurmuştu.