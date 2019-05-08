Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Japon üreticiler yeni teknolojilere kaynak ayırmak için maliyet kısacaklar

Toyota ve Honda, otomotiv sektöründe değişen trendlere uyum sağlamak adına, bir dizi tasarruf tedbirini gündeme aldı. İki şirketten yapılan açıklamada, bağlantılı, otonom ve elektrikli araçlar ile mobilite servisler için yapılacak Ar-Ge çalışmalarına kaynak yaratmak için maliyetleri kısacak önlemler alınacağı bildirildi. Toyota'nın çalışanlarının kullandığı kalem sayısından prototip geliştirmeye kadar geniş yelpazede önlem almaya hazırlandığı belirtilirken, Honda'nın ise ürün gamındaki model sayısını üçte bir oranında azaltacağı aktarıldı

toyota ve honda

Japon üreticiler Honda ve Toyota, elektrikli otomobil ve mobilite servisleri geliştirmeye kaynak ayırmak için, bir takım tasarruf tedbirleri alacaklarını duyurdu.

İki markanın atacağı adımın, geleneksel otomobil üreticilerinin hızla değişen sektöre karşı pozisyon almak amacı taşıdığı belirtiliyor.

Yapılan açıklamada, bağlantılı araçlar gibi yeni teknolojileri geliştirme maliyetlerinin yüksekliğinin, maliyetlerini kısma zorunluluğu doğurduğu aktarıldı. 

Toyota CFO'su Koji Kobayashi'nin konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Maliyetleri azaltmak için yeni yöntemler bulmak zorundayız" dedi. Buna göre, Toyota'nın prototip geliştirmeden, çalışanlarının ofiste kullandığı kalem sayısını azaltmaya kadar çok yönlü bir maliyet kısma operasyonu yöneteceği bildirildi.

MODEL SAYISINI AZALTACAK

Japonya'nın üçüncü en büyük otomobil üreticisi Honda'nın CEO'su Takahiro Hachigo ise, 2025 yılı itibari ile model gamındaki model sayısını üçte bir oranında azaltacaklarını söyledi.

Hachigo, bu sayede global üretim masraflarını yüzde 10 kısarak, ortaya çıkacak tasarrufu Ar-Ge çalışmalarında kullanacaklarını kaydetti.

Kaynaklar, Toyota'nın maliyet kısma çalışmaları sonucunda Mart 2020'e kadar faaliyet kârlılığını yüzde 3.3 oranında artırarak 23.2 milyar dolara taşımayı hedeflediğini aktarıyor. Şirketin mevcut faaliyet kârı ise 22.5 milyar dolar seviyesinde. Analistlerin beklentisi ise 23.7 milyar dolar seviyesindeydi.

Honda ise, atılan adım ile kârlılığını bir sonraki Mart'a kadar yüzde 6 oranında artırmayı hedefliyor. İlk çeyrek kârı yüzde 13 düşen üretici, son olarak 2021 yılında İngiltere ve Türkiye fabrikasını kapatacağını duyurmuştu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çin'in elektrikli otomobil girişimi satışa çıkıyor
OTOMOBİLBu yıl satışa çıkıyor!
Honda'nın 'elektrikli' yol haritası belli oldu
OTOMOBİLTüm modelleri elektrikli olacak!
Makyajlı Egea 2020 sonunda hazır olacak
OTOMOBİL225 milyon dolarlık 'makyaj'!
Yeni citroen berlingo satışa sunuldu
OTOMOBİLÜçüncü nesli ile yollara çıktı!
Son dakika! Dizel soruşturmasında ceza
OTOMOBİLDizel soruşturmasında ceza
Evoque'a elektrik 2025'te gelecek
OTOMOBİLBugün hibrit yarın elektrik!
'7 yılda bin 169 elektrikli araç trafiğe çıktı'
OTOMOBİLTrafikte bin 169 'elektrikli' var!
yeni nesli ABD'de satışa sunulmayacak
OTOMOBİLO ülkede yolun sonuna geldi!
Alman hafif ticari satışa sunuldu
OTOMOBİLAlman ticaride 3'üncü dönem!
Otomotiv ihracatı nisanda 2,6 milyar dolar oldu
OTOMOBİLOtomotiv ihracatı nisanda 2,6 milyar dolar oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X