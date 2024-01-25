Japonların şifa kaynağı! Kolestrolü düzenliyor, kanser riskini azaltıyor!

Japonların uzun ömürlerinin sırlarından biri, sofralarında sıkça yer verdiği siyah pirinçte gizli olabilir. Birçok faydası olduğu bilinen siyah pirinç hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için derledik.

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SİYAH PİRİNÇ ZARARLI MI?

Siyah pirincin içeriğinde yüksek lif bulunur aşırı tüketim sonucu kabızlığa neden olabilir. Bunun yanında alerjik bünyesi olan kişiler siyah pirinci tüketirken dikkate alınmalıdır. Alerji belirtileri, kaşıntı, kızarıklık, ödem veya mide rahatsızlıkları şeklinde ortaya çıkabilir. Bu nedenle, tahıl alerjisi olan bireylerin önce küçük miktarlarda deneme yapmaları önerilir.