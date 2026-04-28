Japonya Merkez Bankası politika faizi pas geçti
Japonya Merkez Bankası, İran’daki savaşın arz taraflı riskleri artırması nedeniyle enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize ederken, salı günü politika faizini yüzde 0,75 seviyesinde sabit tuttu.
Faizlerin sabit tutulması kararı, 6’ya karşı 3 oyla alındı ve ekonomistlerin beklentileriyle uyumlu gerçekleşti.
Japonya Merkez Bankası ayrıca 2026 mali yılı için büyüme tahminini yüzde 1'den yüzde 0,5'e düşürürken, çekirdek enflasyon tahminini ise yüzde 1,9'dan yüzde 2,8'e sert şekilde yükseltti.
Japonya’da enflasyon, İran’daki savaşın enerji fiyatlarına ilişkin endişeleri artırmasıyla birlikte Mart ayında yüzde 1,8’e yükselerek son beş ayın ardından ilk kez hızlandı.
Manşet enflasyon, Şubat ayındaki yüzde 1,3 seviyesinden yüzde 1,5’e yükseldi ve üst üste ikinci ayda da merkez bankasının yüzde 2 hedefinin altında kaldı.