Filenin Sultanları Milletler Ligi çeyrek finalinde Japonya ile eşleşti! Japonya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek final rakibi belli oldu. Filenin Sultanları çeyrek finalde Japonya ile eşleşti. Ay-yıldızlılar, rakibini elemesi halinde yarı finalde Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Geri sayım sürerken Japonya-Türkiye maçı tarihi ve saati voleybolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Japonya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Filenin Sultanları çeyrek final maçı hakkında detaylar...
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) mücadelesi devam ediyor. Oynadığı 12 maçta 8 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşayan ay-yıldızlılar, lig etabını 6. sırada tamamladı. Filenin Sultanları Milletler Ligi çeyrek final rakibi belli oldu. Milliler, çeyrek finalde Türk antrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya ile eşleşti. Peki, Japonya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Japonya-Türkiye maçı tarihi ve saati…
JAPONYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Filenin Sultanları, 23-27 Temmuz 2025 tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek finallerde çeyrek finalde Asya temsilcisi Japonya ile karşılaşacak.
Japonya-Türkiye voleybol maçı, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 17.30'da başlayacak ve Atlas Arena'da oynanacak.
JAPONYA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Japonya-Türkiye çeyrek final maçının TRT 1, TRT Spor veya TRT Spor Yıldız ekranları üzerinden yayınlanması bekleniyor.
Filenin Sultanları’nın çeyrek final maçı canlı yayın kanalı belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.