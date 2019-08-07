Galatasaray'ın 1 numaralı gündem maddesi Radamel Falcao ile ilgili Monaco cephesinden yeni bir açıklama geldi. Monaco'nun tecrübeli teknik direktörü Leonardo Jardim, Kolombiyalı golcünün takımda kalmasını istediğini ancak bu işin yönetimle oyuncu arasında olduğunu söyledi.

"BEN KONUYU YÖNETİME BIRAKTIM"

Jardim, "Falcao kendi düşüncesini bizimle paylaştı. Herkes onu ne kadar sevdiğimi biliyor. Yüzde 200 profesyonel bir futbolcu ve son yıllarda bizim en golcümüz. Ben onun kalmasını isterim ama görüşmeler Falcao ile kulüp arasında gerçekleşiyor. Ben bu konuyu yönetime bıraktım" şeklinde konuştu.