Jasikevicius'tan gelecek açıklaması!

2025-2026 sezonunun sonunda sözleşmesi sona erecek olan Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, önceliğinin Fenerbahçe olduğunu ifade etti.

BasketNews'e konuşan Litvanyalı çalıştırıcı, sarı-lacivertli kulüp ile sözleşme uzatma görüşmelerinin devam ettiğini doğrularken, önceliğinin açık şekilde Fenerbahçe olduğunu vurguladı.

"SEVİLDİĞİMİ VE DESTEKLENDİĞİMİ HİSSEDİYORUM" Kulüp içindeki ortamdan son derece memnun olduğunu dile getiren Jasikevicius, "Gelecek ve kulübümüzün durumu hakkında çok konuşuyoruz. Bu takımda kendimi seviliyor ve destekleniyor hissediyorum. Bundan daha iyi bir durum başka bir yerde olabilir mi, bilmiyorum," ifadelerini kullandı. REKLAM

"ÖNCELİK FENERBAHÇE" Mevcut sözleşmesi 2026 yazına kadar devam eden deneyimli koç, başka EuroLeague kulüplerinden gelebilecek olası tekliflerle ilgili soruya ise net bir yanıt verdi: "Mutlak öncelik Fener olmalı." Bu yaklaşımının nedenlerini de açıklayan Jasikevicius, "Burada destekleniyorum, sevildiğimi hissediyorum ve benimle aynı düşüncede olan insanlarla çalışıyorum. Elbette mutlak öncelik Fener olacak," dedi. Özel hayatın önemine de değinen Litvanyalı çalıştırıcı, "İki çocuk, bir eş ve hayat var; bunları görmezden gelemezsiniz. Ama ben buraya iyi yaşamak için değil, işimi yapmak için geldim," sözleriyle profesyonel bakış açısını ortaya koydu.

EUROLEAGUE'DEKİ KOÇ DEĞİŞİMLERİNE YORUM EuroLeague'de sezon ortasında yaşanan teknik direktör değişiklikleri de röportajın gündem maddeleri arasındaydı. 20 takımlı ligde altı başantrenörün görevine son verilmesini değerlendiren Jasikevicius, "Artık bana bir şey hissettirmiyor. O kadar da genç değilim," diyerek bu duruma alışkın olduğunu belirtti. Bu noktada Fenerbahçe'deki istikrarın önemine dikkat çeken tecrübeli koç, kulüp genel menajeri Derya Yannier için ise dikkat çekici ifadeler kullandı: "Fenerbahçe'ye gelmemin nedeni Derya'nın normal bir insan olduğunu bilmemdi. Bizim işimizde normal insan bulmak çok zor."