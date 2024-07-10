Jason Momoa ve Lisa Bonet boşandı
2022'de ayrıldıkları açıklayan ve yıllardır ayrı yaşayan Jason Momoa ve Lisa Bonet'in boşanma davası sonuçlandı
ABD'li oyuncu Jason Momoa ve Lisa Bonet'in boşanması kesinleşti. Los Angeles Bölge Mahkemesi'nin yıllardır ayrı yaşayan iki oyuncunun evliliğini feshetme kararı yürürlüğe girdi.
AP'in haberine göre; boşanmanın yasal olarak mümkün olan en kısa sürede gerçekleştiği ve anlaşmazlık yaşanmadığı bildirildi.
Birbirlerinden maddi destek almayacak olan çift varlıklarını nasıl paylaşacakları konusunda da anlaştılar. Çift, çocuklarının ortak velayetine sahip olacaklar.
İkili, 2005'te tanışıp beraber olmaya başladı, ancak 2017'ye kadar yasal olarak evlenmedi. 7 Ekim 2020'de ayrılan çift, ayrılıklarını 2022'de kamuoyuna açıklamıştı.