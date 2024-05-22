Jason Momoa, yeni ilişkisini doğruladı

Jason Momoa, 11 Mayıs'ta İngiltere'deki Basingstoke Comic Con'da sahnedeyken "Bir ilişkim var" şeklinde konumuştu. 44 yaşındaki oyuncu, bir süredir bir ilişki içinde olduğunu belirterek bunu neden gizli tuttuğunu; "Gizliliğin tadını çıkarıyorum çünkü eskiden kimsenin umurunda değildi ama şimdi herkesin umurunda" ifadelerini kullanarak açıklamıştı.

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