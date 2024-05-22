Jason Momoa, yeni ilişkisini doğruladı
Jason Momoa, oyuncu Adria Arjona ile ilişkisinin olduğunu doğruladı
Ünlü oyuncu Jason Momoa'nun, yeni ilişkisi, 2022'de boşandığı ve iki çocuğunun annesi Lisa Bonet'ten ayrıldığını açıklamasından iki yıl sonra geldi.
ABD'li oyuncu Jason Momoa, 20 Mayıs'ta Adria Arjona ile çıktığı Japonya tatilinden paylaşımlar yaparak ilişki yaşadığını doğruladı.
Jason Momoa, 11 Mayıs'ta İngiltere'deki Basingstoke Comic Con'da sahnedeyken "Bir ilişkim var" şeklinde konumuştu. 44 yaşındaki oyuncu, bir süredir bir ilişki içinde olduğunu belirterek bunu neden gizli tuttuğunu; "Gizliliğin tadını çıkarıyorum çünkü eskiden kimsenin umurunda değildi ama şimdi herkesin umurunda" ifadelerini kullanarak açıklamıştı.
Fotoğraflar: Instagram, Shutterstock