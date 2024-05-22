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        Haberler Dünyadan Jason Momoa, yeni ilişkisini doğruladı - Magazin haberleri

        Jason Momoa, yeni ilişkisini doğruladı

        Jason Momoa, oyuncu Adria Arjona ile ilişkisinin olduğunu doğruladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2024 - 16:09 Güncelleme: 22.05.2024 - 16:09
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        Ünlü oyuncu Jason Momoa'nun, yeni ilişkisi, 2022'de boşandığı ve iki çocuğunun annesi Lisa Bonet'ten ayrıldığını açıklamasından iki yıl sonra geldi.

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        ABD'li oyuncu Jason Momoa, 20 Mayıs'ta Adria Arjona ile çıktığı Japonya tatilinden paylaşımlar yaparak ilişki yaşadığını doğruladı.

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        Jason Momoa, 11 Mayıs'ta İngiltere'deki Basingstoke Comic Con'da sahnedeyken "Bir ilişkim var" şeklinde konumuştu. 44 yaşındaki oyuncu, bir süredir bir ilişki içinde olduğunu belirterek bunu neden gizli tuttuğunu; "Gizliliğin tadını çıkarıyorum çünkü eskiden kimsenin umurunda değildi ama şimdi herkesin umurunda" ifadelerini kullanarak açıklamıştı.

        Fotoğraflar: Instagram, Shutterstock

        #Jason Momoa
        #Adria Arjona
        #Lisa Bonet
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