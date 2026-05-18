        Haberler Dünyadan Javier Bardem: Hollywood’da Filistin kara listesi hazırlayanlar bedel ödeyecek

        İsrail'e karşı Filistin'isavunduğu için Hollywood'da oyuncuların kara listeye alınmasını eleştiren Javier Bardem, "Hollywood'da baskı mekanizmaları kuran kişiler gelecekte bedel ödeyecek" dedi

        "Hollywood bedel ödeyecek"

        Şubat ayındaki Oscar Ödülleri töreninde, En İyi Uluslararası Film ödülünü sunarken "Savaşa hayır, Filistin'e özgürlük" çıkışı yapan Javier Bardem, Cannes Film Festivali'nde de Filistin'e desteğini sürdürdü.

        Ünlü oyuncu Susan Sarandon ve Filistin yanlısı daha az tanınan bazı oyuncular, İsrail'in Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki eylemlerini kınayan açıklamalarının ardından işlerinin azaldığından şikayetçi olmuştu. Bu yıl Cannes jürisinde yer alan İskoçya doğumlu senarist Paul Laverty, Hollywood'u Susan Sarandon, Javier Bardem ve Mark Ruffalo gibi film figürlerini siyasi görüşleri nedeniyle kara listeye almakla suçlamıştı.

        Cannes'daki basın toplantısında bu konuya değinen Bardem, "Bence, hemfikir olanlar ve olmayanlar olacağını bilerek kendi bakış açınızı ifade edebilmek önemli" dedi. Kara liste iddiasıyla ilgili görüşünü bildiren Bardem, "Bu beni endişelendirmiyor, çünkü çalışabiliyor olmam büyük bir şans. Kendimi ifade edebileceğim ve iş teklifleri aldığım bir yerde olduğum için şanslıyım. Sanırım bu yüzden iş görüşmesine çağrılmamaktan daha çok korkan insanlar vardır, ama benim durumum böyle değil" dedi.

        "Aslında tam tersi, anlatı değiştiği için daha da çok arıyorlar. Artık her zaman kontrol edenlerin kontrolünde değil" diyen Oscar ödüllü oyuncu, "Bunun yerine, şu anda yaşanan soykırımı desteklemenin veya haklı göstermenin sonuçları olduğunu artık anlıyoruz. Toplum bunun farkında" şeklinde konuştu.

        "KORKSAM DA DOĞRU BİLDİĞİMİ YAPIYORUM"

        İspanyol yönetmen Rodrigo Sorogoyen'in 'The Beloved' filmiyle Cannes'a katılan 57 yaşındaki oyuncuya, Gazze savaşını eleştirmesi nedeniyle kariyerinde bedel ödemekten korkup korkmadığı soruldu. “Evet, korku var ama insan biraz korksa da doğru bildiğini yapmalı” diyen Bardem, “Aynaya bakabilmeniz, kendi gözlerinizin içine bakabilmeniz gerekir. Benim için durum buydu. Annem beni böyle yetiştirdi. Bunun bir B planı yok. Sonuçları olacaksa da bunları taşımaya hazırım” ifadesini kullandı.

        Bardem, insanların telefonlar ve sosyal medya aracılığıyla yaşananları doğrudan gördüğünü belirterek, Gazze’de yaşananların artık görmezden gelinemeyeceğini ifade etti.

        Hollywood’da baskı mekanizmaları kuran kişilerin gelecekte kamuoyu önünde eleştirileceğini ve bedel ödeyeceğini söyleyen oyuncu, Gazze konusunda sessiz kalanların veya bunu destekleyenlerin toplumsal tepkiyle karşı karşıya kalacağını düşündüğünü belirtti.

        'TOKSİK ERKEKLİK' ELEŞTİRİSİ

        Javier Bardem'in başrolde yer aldığı 'The Beloved' filmi, Fas ve bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi'nin Sahravileri tarafından tartışmalı bir bölge olan Batı Sahra'nın İspanya tarafından eski sömürge işgalini ele alıyor. Erkek egemenliği konusunu da ele alan filme dair konuşan Bardem, "Bir erkek olarak ne yaptığınızın ve ne söylediğinizin farkında olmalısınız. Bize aşılanan birçok şeyin yürürlükte kalması gerektiğini varsaymamalısınız. Atalarımız yanıldı" dedi.

        Basın toplantısında dünya liderlerini de hedef alan Bardem, erkek egemen siyasi dilin şiddeti körüklediğini savundu. Donald Trump, Vladimir Putin ve Benjamin Netanyahu hakkında sert ifadeler kullanan oyuncu, savaş siyasetini 'toksik erkeklik' olarak tanımladı.

        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Göğsünden bıçaklandı... Hastanede 10. kattan düşüp öldü!
        Mourinho geri dönüyor! Anlaşma sağlandı
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Uçurumda 400 metre yuvarlandılar!
        Sürpriz aşk
        Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        Enflasyonu aşamadı
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        Dünyaca ünlü yıldızlarla buluştu
