Jean Michael Seri kimdir? sorusu orta saha oyucusunun Galatasaray için birkaç gün sonra İstanbul'a geleceği iddialarının ardından gündeme geldi. Jean Michael Seri'nin, daha önce Milan ile görüştüğü biliniyordu. Jean Michael Seri'nin hayatından detaylar haberimize
JEAN MICHAEL SERI KİMDİR?
Jean Seri 19 Temmuz 1991'de Fildişi Sahili'nde dünyaya geldi. Primeira Liga ekiplerinden Fulham'da oynuyor. 1,68 boyundaki orta saha oyuncusu Jean Michael Seri, 67 kilograma sahip.
Jean Michael Seri, geçtiğimiz sezon Fulham formasıyla ligde oynadığı 32 maçta 1 gol attı, 3 asist yaptı. Fildişi Sahilli futbolcunun Fulham'la 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
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