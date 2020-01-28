'Friends'de 10 yıl boyunca 'Rachel Green' karakterine hayat veren Jennifer Aniston, yıllar sonra dizi setine geri döndü. Dizinin hayranları, stüdyoya gelerek 'Central Park' adlı kafenin koltuklarında poz verirken karşılarında Aniston'u görünce sevinç çığlıkları attı.
Birkaç gün önce The Ellen Degeneres Show'a konuk olarak katılan Jennifer Aniston, Warner Brothers setini ziyaret etti. Dizinin sevenleri o meşhur koltuğun önünde hatıra fotoğrafı çektirirken koltuğun arkasından fırlayan Aniston'u görünce şoke oldular.
"RÜYA MI GÖRÜYORUM?"
Karşılarında 50 yaşındaki oyuncuyu gören sevenleri, duygu dolu anlar yaşayarak, "Bu gerçek mi? Rüya mı görüyorum?" diyerek bağırdı.
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