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        Haberler Dünyadan Jennifer Lopez - Ben Affleck çifti kanepe alışverişinde aşka geldi

        Jennifer Lopez - Ben Affleck çifti kanepe alışverişinde aşka geldi

        İlişkilerini bitirdikten 21 yıl sonra bir araya gelerek evlenen Jennifer Lopez ile Ben Affleck, malikaneleri için çıktıkları mobilya alışverişi sırasında aşka gelip bir kanepede birbirlerini öpücüklere boğdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2023 - 14:29 Güncelleme: 27.11.2023 - 14:31
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        Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck, 21 yıl önce ilişkilerini sona erdirmişti. Lopez ile Affleck, yıllar sonra yeniden bir araya gelerek 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sade bir töreniyle evlenmişti.

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        Mutlu bir evlilik sürdüren çift, Beverly Hills'teki 60 milyon dolar değerindeki malikâneleri için mobilya alışverişine çıktı.

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        Jennifer Lopez ile Ben Affleck, mağazada test etmek amacıyla beğendikleri bir kanepeye oturdular. Kanepede birbirlerine sarılan çift, romantik anlar yaşadı.

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        Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in aşka gelip öpüştükleri romantik anlar, objektiflere böyle yansıdı.

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        Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in 4 bin 300 metrekarelik evinde 12 yatak odası, 24 banyo, tam donanımlı bir spor salonu, basketbol ve pickleball sahaları, bir boks ringi, spor barı, havuz, çatı katı dairesi, bekçi evi ve 12 araçlık bir garaj bulunuyor.

        Fotoğraflar: AP, Backgrid USA, Shutterstock

        #Jennifer Lopez
        #Ben Affleck
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