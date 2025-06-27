Jennifer Lopez ile İstanbul'da tanışma fırsatı

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, 5 Ağustos’ta İstanbul'daki hayranlarıyla buluşacak. Yakın zamanda satışa çıkacak 'Meet & Greet' biletlerinden satın alanlar, konser alanına özel bir noktadan giriş yapacak ve konseri VIP alanda izleyebilecek. Biletler, çok yakında satışa çıkacak.

SOĞUK ÇAY SEVİYOR 55 yaşındaki Jennifer Lopez, tam bir sağlıklı yaşam bağımlısı; günlük yemek tüketiminde hiçbir şekilde tatlı yer almıyor, tamamen glutensiz besleniyor ve sahne provalarının yanı sıra rutin olarak her gün spor yapıyor. Böylesi yoğun geçen günlerde JLo, soğuk çay tüketiyor.