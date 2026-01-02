Jennifer Lopez sahnede ikizlerini ağırladı

Jennifer Lopez, hayatındaki en değerli iki kişiye, 17 yaşındaki ikizleri Max ve Emme'ye sarılarak yeni yıla girdi. Ünlü şarkıcı, Las Vegas'taki yılbaşı konseri sırasında, saat gece yarısına doğru ilerlerken çocuklarıyla sahnede uzun uzun sarıldı.

Oğlu Max sahneden ayrıldıktan sonra, Jennifer Lopez kızı Emme'yi seyircilerin coşkulu alkışları eşliğinde biraz daha sahnede tuttu ve onu yanaklarından öperek sahneden uğurladı.

Eski eşi Marc Anthony'den olan ikizleriyle ilgili bir anısını anlatan 56 yaşındaki ünlü şarkıcı; "10 yıl önce Las Vegas'taki ilk gösteri gecemde, az önce bu sahnede gördüğünüz o iki küçük çocuk 7 yaşındaydılar. Gösteriden sonra Max gelip 'Anne, neden sahnede hiç pantolon giymiyorsun?' dedi bana" şeklinde konuştu.

"BEN BİR ŞOV KIZIYIM"

"Kendi kendime 'Aman Tanrım, bu ne garip bir hayat' diye düşündüm ve ne cevap verdiğimi bilmek ister misiniz?" diyen Jennifer Lopez, oğluna; "Ben bir şov kızıyım ve dans etmeyi çok seviyorum" dediğini aktardı. Lopez, "O zamanlar iyi bir bahane gibi görünmüştü" diye ekledi.