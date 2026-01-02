Jennifer Lopez sahnede ikizlerini ağırladı
Jennifer Lopez, yeni yıl konserinde 17 yaşındaki ikizleriyle sahnede kucaklaştı. Yıllar önce çocuklarıyla aynı sahnede yaşadığı anısını anlattı
Jennifer Lopez, hayatındaki en değerli iki kişiye, 17 yaşındaki ikizleri Max ve Emme'ye sarılarak yeni yıla girdi. Ünlü şarkıcı, Las Vegas'taki yılbaşı konseri sırasında, saat gece yarısına doğru ilerlerken çocuklarıyla sahnede uzun uzun sarıldı.
Oğlu Max sahneden ayrıldıktan sonra, Jennifer Lopez kızı Emme'yi seyircilerin coşkulu alkışları eşliğinde biraz daha sahnede tuttu ve onu yanaklarından öperek sahneden uğurladı.
Eski eşi Marc Anthony'den olan ikizleriyle ilgili bir anısını anlatan 56 yaşındaki ünlü şarkıcı; "10 yıl önce Las Vegas'taki ilk gösteri gecemde, az önce bu sahnede gördüğünüz o iki küçük çocuk 7 yaşındaydılar. Gösteriden sonra Max gelip 'Anne, neden sahnede hiç pantolon giymiyorsun?' dedi bana" şeklinde konuştu.
"BEN BİR ŞOV KIZIYIM"
"Kendi kendime 'Aman Tanrım, bu ne garip bir hayat' diye düşündüm ve ne cevap verdiğimi bilmek ister misiniz?" diyen Jennifer Lopez, oğluna; "Ben bir şov kızıyım ve dans etmeyi çok seviyorum" dediğini aktardı. Lopez, "O zamanlar iyi bir bahane gibi görünmüştü" diye ekledi.
Jennifer Lopez; "Ama gerçek şu ki, evet, seviyorum. Dans etmeyi çok seviyorum. Gösterimden bir şey çıkaracaksanız, işte bu" diye devam etti.
Marc Anthony'den boşandığı dönem hakkında konuşan Jennifer Lopez; "Hayatım karmakarışıktı. İlk kez bekar bir anneydim ve iki tane 3 yaşında çocuğum vardı. Akıl hocalarımdan biri olan Louise Hay, 'Jennifer, sen bir dansçısın. Bir dans öğrenirken adımları yanlış yaparsan ne yaparsın?' dedi. 'Adımları doğru yapana kadar devam ederim' dedim. O da 'İşte bu Jennifer, her zaman dans etmeye devam et' dedi ve ben de sizin için aynısını diliyorum" diye seyircisine seslendi.