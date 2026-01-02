Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Jennifer Lopez sahnede ikizlerini ağırladı

        Jennifer Lopez sahnede ikizlerini ağırladı

        Jennifer Lopez, yeni yıl konserinde 17 yaşındaki ikizleriyle sahnede kucaklaştı. Yıllar önce çocuklarıyla aynı sahnede yaşadığı anısını anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2026 - 14:39 Güncelleme: 02.01.2026 - 14:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sahnede ikizlerini ağırladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Jennifer Lopez, hayatındaki en değerli iki kişiye, 17 yaşındaki ikizleri Max ve Emme'ye sarılarak yeni yıla girdi. Ünlü şarkıcı, Las Vegas'taki yılbaşı konseri sırasında, saat gece yarısına doğru ilerlerken çocuklarıyla sahnede uzun uzun sarıldı.

        Oğlu Max sahneden ayrıldıktan sonra, Jennifer Lopez kızı Emme'yi seyircilerin coşkulu alkışları eşliğinde biraz daha sahnede tuttu ve onu yanaklarından öperek sahneden uğurladı.

        Eski eşi Marc Anthony'den olan ikizleriyle ilgili bir anısını anlatan 56 yaşındaki ünlü şarkıcı; "10 yıl önce Las Vegas'taki ilk gösteri gecemde, az önce bu sahnede gördüğünüz o iki küçük çocuk 7 yaşındaydılar. Gösteriden sonra Max gelip 'Anne, neden sahnede hiç pantolon giymiyorsun?' dedi bana" şeklinde konuştu.

        REKLAM

        "BEN BİR ŞOV KIZIYIM"

        "Kendi kendime 'Aman Tanrım, bu ne garip bir hayat' diye düşündüm ve ne cevap verdiğimi bilmek ister misiniz?" diyen Jennifer Lopez, oğluna; "Ben bir şov kızıyım ve dans etmeyi çok seviyorum" dediğini aktardı. Lopez, "O zamanlar iyi bir bahane gibi görünmüştü" diye ekledi.

        Jennifer Lopez; "Ama gerçek şu ki, evet, seviyorum. Dans etmeyi çok seviyorum. Gösterimden bir şey çıkaracaksanız, işte bu" diye devam etti.

        Marc Anthony'den boşandığı dönem hakkında konuşan Jennifer Lopez; "Hayatım karmakarışıktı. İlk kez bekar bir anneydim ve iki tane 3 yaşında çocuğum vardı. Akıl hocalarımdan biri olan Louise Hay, 'Jennifer, sen bir dansçısın. Bir dans öğrenirken adımları yanlış yaparsan ne yaparsın?' dedi. 'Adımları doğru yapana kadar devam ederim' dedim. O da 'İşte bu Jennifer, her zaman dans etmeye devam et' dedi ve ben de sizin için aynısını diliyorum" diye seyircisine seslendi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Artvinde çığ meydana geldi

        Artvinin Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde çığ meydana geldi

        #Jennifer Lopez
        #jennifer lopezin çocukları
        #konser
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kadınlar dikkat! O anlar kamerada! Eski kız arkadaşa korkunç tuzak!
        Kadınlar dikkat! O anlar kamerada! Eski kız arkadaşa korkunç tuzak!
        Trump sağlık sorunu iddialarına yanıt verdi
        Trump sağlık sorunu iddialarına yanıt verdi
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Klinik değil ev! Akılalmaz görüntüler!
        Klinik değil ev! Akılalmaz görüntüler!
        Tanık olarak dinlenecek
        Tanık olarak dinlenecek
        Trump: İran protestoculara şiddetle karşılık verirse harekete geçeriz
        Trump: İran protestoculara şiddetle karşılık verirse harekete geçeriz
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Binlerce caretta caretta yavrusu yumurtadan çıkamadan tahrip edildi
        Binlerce caretta caretta yavrusu yumurtadan çıkamadan tahrip edildi
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Otomobil uçuruma düşerken kapıyı açtı!
        Otomobil uçuruma düşerken kapıyı açtı!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        Açlıktan ölen bebeğin annesi konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        Açlıktan ölen bebeğin annesi konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        İşçi 2026’da ne kadar vergi verecek?
        İşçi 2026’da ne kadar vergi verecek?