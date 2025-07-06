Jhon Duran'ı yetiştiren antrenörden çarpıcı açıklamalar: Ölümcül

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Al-Nassr'da forma giyen Jhon Duran'ı sözleşme imzalamak için İstanbul'a getirdi. Sarı-lacivertlilerin yeni golcüsünün üstünde büyük beklentiler varken, Kolombiya ekibi Envigado FC Antrenörü Wilbert Pereira, Jhon Duran hakkında Haberturk.com'dan Yaşar Çifcibaşı'ya özel açıklamalarda bulundu.

"TAM BİR SAVAŞÇI" Fenerbahçe taraftarının her maçta sonuna kadar mücadele edecek bir oyuncu göreceğini söyleyen Pereira, "Jhon Duran hırslı ve tam bir savaşçı bir oyuncu. Elinden gelenin en iyisi vermek için her şeyini ortaya koyar ve asla mücadeleden kaçmaz. Her zaman maksimumunu verir." dedi. REKLAM "CEZA SAHASINDA ÖLÜMCÜL" En çok hangi pozisyonda daha verimli olduğunu açıklayan Kolombiyalı çalıştırıcı, "Duran, kanattan ziyade santrfor olarak çok daha etkili olan bir oyuncu. Ceza sahanın içinde öldürücü bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

Jhon Duran'ın keşfetme sürecini anlatan Wilbert, "Jhon'un mevkisini kanattan forvete devşirmiştim. Onunla çalışırken çok büyük işler başaracağına emindim. Kendisi ne istediğini bilen ve hedefine odaklanan bir oyuncuydu. Bir gün buralara geleceğini biliyorum" "İŞİNE ODAKLANMALI" "Jhon'un yapacağı en iyi şey saha içine odaklanmak olacaktır. En iyi bildiği şey futbol oynamak bu nedenle sadece buna odaklanarak, saha dışı tartışmalarından uzak kalmalıdır. Ona başarılar diliyorum"