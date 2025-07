Jhon Duran'ı yetiştiren antrenörden çarpıcı açıklamalar: Ölümcül

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Al-Nassr'da forma giyen Jhon Duran'ı sözleşme imzalamak için İstanbul'a getirdi. Sarı-lacivertlilerin yeni golcüsünün üstünde büyük beklentiler varken, Kolombiya ekibi Envigado FC Antrenörü Wilbert Pereira, Jhon Duran hakkında Haberturk.com'dan Yaşar Çifcibaşı'ya özel açıklamalarda bulundu.

"TAM BİR SAVAŞÇI"

Fenerbahçe taraftarının her maçta sonuna kadar mücadele edecek bir oyuncu göreceğini söyleyen Pereira, "Jhon Duran hırslı ve tam bir savaşçı bir oyuncu. Elinden gelenin en iyisi vermek için her şeyini ortaya koyar ve asla mücadeleden kaçmaz. Her zaman maksimumunu verir." dedi.

"CEZA SAHASINDA ÖLÜMCÜL"

En çok hangi pozisyonda daha verimli olduğunu açıklayan Kolombiyalı çalıştırıcı, "Duran, kanattan ziyade santrfor olarak çok daha etkili olan bir oyuncu. Ceza sahanın içinde öldürücü bir oyuncu." ifadelerini kullandı.