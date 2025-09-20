Jimmy Fallon'dan, Jimmy Kimmel'a destek

Sunuculuğunu üstlendiği 'The Tonight Show' programında konuşan Jimmy Fallon, ABC kanalının, Federal İletişim Komisyonunun (FCC) baskısıyla Jimmy Kimmel'ın programını askıya alma kararını gündeme taşıdı. Fallon, programın açılışında; "Büyük haber şu ki Jimmy Kimmel'ın programı, FCC baskısının ardından ABC tarafından askıya alındı. Herkes, 'Bu da neyin nesi böyle?' diye düşünüyor" ifadelerini kullandı.

Daha sonra izleyicilere seslenen Jimmy Fallon; "Açık konuşmak gerekirse ne olduğunu ben de bilmiyorum, kimse de bilmiyor ama Jimmy Kimmel'ı tanıyorum, iyi, komik ve sevgi dolu bir adam. Umarım geri döner" diye konuştu.

JIMMY FALLON'DAN SANSÜR HİCVİ

Programın ilerleyen dakikalarında Jimmy Fallon, ülkede ifade özgürlüğünün kısıtlandığını hicvetmek için ABD Başkanı Donald Trump'a övgüler dizmek zorunda bırakıldığı skeç sundu.

Donald Trump'ı her zamanki gibi eleştirmeye devam edeceğini söyleyen komedyen, konuşmasını sürdürürken stüdyodaki seslendirme ekibi, yorumlarını abartılı övgülere dönüştürdü. Örneğin Jimmy Fallon, Trump'ın saçlarından bahsederken seslendirme ekibi, komedyenin cümlelerini "The Summer I Turned Pretty dizisindeki Conrad'ınkinden bile daha iyi görünüyor" ifadesiyle değiştirdi. Fallon'ın "Epstein göndermesi" de seslendirme ekibinin sansürüne maruz kaldı.