Mağdur kadınlar R.T. ve A.D. ilk kez Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan’a konuşmuş, iki genç kadının anlattıkları kan dondurmuştu. İki kadının şikayeti üzerine tutuklanan Sevilen, kısa süre sonra tahliye edilmişti. 3. celsede yeniden tutuklanan Sevilen hakkında 4. celsede karar çıktı.

Duruşmada, mütalaasını bildiren savcı, sanığın kendisine tedavi amacıyla gelen kadınları cinsel yönden uyarıp sıvı alması ve bu sıvı üzerinde test yapması gerektiği yönündeki sözlerle kandırarak cinsel “Nitelikli cinsel saldırı" suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti.

İYİ HAL İNDİRİMİ

Mahkeme heyeti, sanık Fecri Sevilen'in "Nitelikli cinsel saldırı" suçunu işlediğinin sabit olduğu vicdani kanısına varıldığı gerekçesiyle TCK'nin 102/2. maddesi uyarınca suçun işleniş şekli, sanığın hekime güvenerek teşhis ve tedavi için kendisine müracaat eden mağdurun bu güvenini kötüye kullanması ve mesleğinin sağladığı imkan ve yetkileri kötüye kullanarak bu suçu işlediği hususlarını dikkate alarak alt sınırdan uzaklaşarak karar verdi. Heyet, sanığa önce iki kadın için ayrı ayrı 14'er yıl hapis cezası olmak üzere toplam 28 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alan heyet takdiri indirim yaparak her iki kadına yönelik eylemi 11 yıl 8'er ay olmak üzere toplam 23 yıl 4 ay hapis cezasına indirdi, yayın yasağı da kaldırıldı.