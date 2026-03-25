Joachim Löw'den Leroy Sane sözleri!

Ünlülere uyuşturucu operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, ünlülere yönelik yürüttüğü "uyuşturucu" soruşturması kapsamında aralarında Fikret Orman, Güzide Duran, Hakan ve Kerim Sabancı, Didem Soydan ile Burak Elmas'ın da bulunduğu 16 isim için gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 14'ü gözaltına alınırken, oyuncu Hande Erçel ve bir şüpheli hakkında da yurt dışında olduğu için yakalama kararı olduğu bildirildi.