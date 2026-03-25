Joachim Löw'den Leroy Sane sözleri!
Almanya Milli Takımı'yla 2014'te Dünya Kupası kazanan 66 yaşındaki teknik direktör Joachim Löw, Galatasaray'da kariyerini sürdüren Leroy Sane ile ilgili konuştu.
Giriş: 25.03.2026 - 17:21
Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Dünya Kupası için kadroda 3 bölgede kararsızlık yaşıyor.
Alman basınından Bild'in haberine göre Nagelsmann'ın sağ kanat için Serge Gnabry ile Leroy Sane'yi düşündüğü ve rekabete göre karar vereceği yazıldı.
Panzerler'de 2014 Dünya Kupası'nı kazanan Joachim Löw, bu bölgedeki rekabet için konuştu.
"SANE OLAĞANÜSTÜ YETENEKLERE SAHİP"
66 yaşındaki çalıştırıcı, "Serge Gnabry'nin sağlıklı ve formda olduğunda gerçekten harika bir oyuncu olduğu bir sır değil. Gol atabilir, hızlıdır, teknik ve yeteneklidir. Leroy Sane de olağanüstü yeteneklere sahip. Wirtz, Musiala ve Havertz ile birlikte, hücumda olağanüstü seçeneklere sahibiz." ifadelerini kullandı.
30 yaşındaki futbolcu milli takımda 72 maça çıkarken 16 gol kaydetti.
