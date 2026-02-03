Habertürk
        Joan Laporta: Tekrar başkan seçilirsem Flick'le devam edeceğim

        Barcelona Başkanı Joan Laporta, Mart Ayında gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesi teknik direktör Hansi Flick'in geleceğine ilişkin, "Tekrar başkan seçilirsem Flick'le devam edeceğim" dedi.

        Giriş: 03.02.2026 - 15:59 Güncelleme: 03.02.2026 - 15:59
        Barcelona Başkanı'ndan Flick açıklaması!
        Katalan devi Barcelona'nın başkanı Joan Laporta, teknik direktör Hansi Flick'in geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

        Joan Laporta, mart ayında yapılacak başkanlık seçiminde yeniden seçilmesi halinde Flick ile devam edeceğini söyledi.

        "TEKRAR BAŞKAN SEÇİLİRSEM FLİCK'LE DEVAM EDECEĞİM"

        Laporta, "Eğer yeniden başkan seçilirsem, Flick istediği sürece Barcelona'nın teknik direktörlüğünü yapmaya devam edecek. Takımda bu kadar deneyim ve bilgiye sahip birinin olması bizim için çok önemli. O sadece olağanüstü bir teknik direktör değil, aynı zamanda olağanüstü bir insan." dedi.

        Barcelona Başkanı Laporta, "Flick ile sözleşme imzaladığımız gün, önemli bir şey yaptığımızı biliyorduk çünkü o tam anlamıyla bir teknik direktör ve deneyimli oyuncular ile genç oyuncuları bir arada yönetmeyi çok iyi biliyor." dedi.

        Flick, son olarak, "Flick, şu andaki Barcelona için mükemmel bir teknik direktör. Onun sayesinde şu anda çok keyifli bir dönem geçiriyoruz." sözlerini sarf etti.

        Barcelona'ya 2024 yazında imza atan Flick'in, Katalan deviyle mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

