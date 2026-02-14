Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Joao Pereira: Bugün iyi bir iş çıkardık - Coredon Alanyaspor Haberleri

        Joao Pereira: Bugün iyi bir iş çıkardık

        Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Konyaspor galibiyetinin ardından, "Gol beklentimiz daha fazlaydı. Bugün hakkettiğimizi düşünüyorum. Bugün iyi bir iş çıkardık'' dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 21:26 Güncelleme: 14.02.2026 - 21:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bugün iyi bir iş çıkardık"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Alanyaspor, sahasında Konyaspor’u 2-1 mağlup etti.

        "BUGÜN İYİ BİR İŞ ÇIKARDIK"

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, "Bizim için önemli bir galibiyet oldu. Çok ihtiyacımız olan bir 3 puandı. Maç iyi başladık. Pozisyonlara girdik. Maçın hakimiyeti bizim elimizdeydi. Golü de attık. Daha fazla da şans yakaladık. İkinci golü atmak için ikinci devrede oyunculara bir şeyler söyledim. 'Maç 0-0’mış gibi, kazanmamız gerekiyormuş gibi oynayın' dedim. Bunu yaptık. Gol yemedik, golü bulduk. Konya ilk başta maça 3’lü oyun kurarak başlamıştı. İkinci yarıda 4’lü oyun kurdular. Buna adapte olmamız gerekti. İkinci golü bulduktan hemen sonra golü yedik ve 2-1 oldu. Ondan sonra geçişler bulduk. Gol atabileceğiz pozisyonlar bulduk. Daha fazla gol atmayı hak ettik ama galibiyetten dolayı mutluyum. Kaleye çok fazla şut çektik. Daha net pozisyona girdik. Gol beklentimiz daha fazlaydı. Bugün hak ettiğimizi düşünüyorum. Bugün iyi bir iş çıkardık’’ diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Polis memuruna kafa atan ve hakaret eden şahıs tutuklandı

        Polis memuruna kafa atan ve hakaret eden şahıs tutuklandı (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bıçaklı saldırıda 4'ü polis 6 yaralı
        Bıçaklı saldırıda 4'ü polis 6 yaralı
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        Sokak ortasında silahlı tehdit
        Sokak ortasında silahlı tehdit
        Köprüde kıl payı kurtuluş
        Köprüde kıl payı kurtuluş
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        "Japonya militarizmin hayaletinden kurtulamadı"
        "Japonya militarizmin hayaletinden kurtulamadı"
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        "Şok emici" tampon çağrısı
        "Şok emici" tampon çağrısı
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        "Yeni transfer Icardi"
        "Yeni transfer Icardi"
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        Japonlar bile şaştı kaldı!
        Japonlar bile şaştı kaldı!