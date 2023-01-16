Jorge Jesus'a Arda Güler eleştirileri

SİNAN ENGİN: "TERİM'İN ELİNDE OLSA...

Sinan Engin "Arda Güler ile ilgili tüm Türkiye aynı fikirde ama Jorge Jesus'u ikna edemiyoruz. Fatih Terim'in elinde Arda Güler olsa, her maç oynatır. Arda çıkmak istemediği sürece de sahadan almaz. Bu çocuğun serbest kalma maddesi 30 mu, 40 mı? Bu çocuk biraz oynasa, alırlar! Türkiye'den bu paralar oyuncu alınmaz deniyor ama alınır. Sadece Arda'yı göremiyorlar sahada, net bir fikire varamıyorlar. Müthiş bir zekası var. Bu Allah vergisi, sonradan olmaz. Yeteneklerinin üzerine sonradan fizik olarak koyabilirsin. Oyun zekasını çok fazla geliştiremezsin ama bu çocukta bu var." yorumunu yaptı.