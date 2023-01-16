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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jorge Jesus'a Arda Güler eleştirileri

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un genç yıldız Arda Güler'e pek fazla şans vermemesiyle ilgili olarak dikkat çeken açıklamalar geldi

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  • Jorge Jesus'a Arda Güler eleştirileri: 50 milyon Euro'ya sattırır! - Fenerbahçe haberleri

    BALIC: "JESUS, ARDA'YI TUTMUYOR"

    Elvir Balic, "Bence Jesus, Arda'yı tutmuyor oyuncu olarak. Her anlamda yetersiz buluyor. Açıklamasında bile Rossi'yi övüyor, 'Arda 10 kişiden sonra iyi oynadı' diyor. Bu açıklama tuhaf. Sistemin kurbanı kesinlikle. Arda'yı fiziksel olarak güçlü bulmuyor." yorumunu yaptı.
  • Jorge Jesus'a Arda Güler eleştirileri: 50 milyon Euro'ya sattırır! - Fenerbahçe haberleri

    TOROĞLU: "ARDA'YI 50'YE SATTIR!"

    Jorge Jesus'un "Benfica'dayken Lazar Markovic'i almıştım, 19 yaşındaydı. 1 sene sonra 40 milyon euroya Liverpool'a sattık." sözleri üzerine yorumlayan Erman Toroğlu "Benfica'dayken sattığı 19 yaşındaki oyuncusundan bahsediyor. Kendi elinde 17 yaşında pırlanta var. Onu da sattırsana bir 50 milyon euroya falan. O hikayeyi bana anlatıyorsun. Kendi elindeki pırlantayı kullan. Sen böyle yaparsan Arda çıkamayacak. Arda'nın çıkacağı yer sahne. 2-3 sene sonra assolist olacak adama rol vermiyorsun. Kulübede tutuyorsun. Oynat çocuğu. Çocuk girmeden evvelki Fenerbahçe ile girdikten sonraki Fenerbahçe arasında fark var." ifadelerini kullandı.
  • Jorge Jesus'a Arda Güler eleştirileri: 50 milyon Euro'ya sattırır! - Fenerbahçe haberleri

    RIDVAN DİLMEN: "ARDA BU TAKIMDA OYNAR"

    "Fenerbahçe'de Arda ve Ferdi'yi ayırıyorum, bunlardan sonra en yetenekli iki isim Lincoln ve İrfan Can. Evet anlıyorum Arda Güler'in koşuşundan bile fiziksel bir durumu olduğu anlaşılıyor ancak Emre Mor oynuyorsa, Arda Güler de oynar. 11'e 10 olmasa yine Arda'yı almazdı hoca."
  • Jorge Jesus'a Arda Güler eleştirileri: 50 milyon Euro'ya sattırır! - Fenerbahçe haberleri

    DURMAZ: "ARDA'YI ALMAYACAKTI"

    Abdülkerim Durmaz ise "Jorge Jesus'un Arda Güler'i oyuna sokma niyeti yoktu. İlk oyuncu değişikliklerinde zaten düşünmediğini de gösterdi. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra aldı. Zaten 'Rakip 10 kişi kaldığı için Arda iyi oynadı' diyor. İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Lincoln Henrique gibi 100 metreyi bir saatte koşan adamları oynatıyorsun, Arda Güler'i oynatmıyorsun! Arda Güler bunları her anlamda geçer, istediğiniz teste sokalım. Bunlar oynarken, Arda Güler oynamıyor. İrfan Can'dan, Mert Hakan'dan sağ ön oyuncusu olur mu? Bunlar kaplumbağayı zor geçer! Sen bunları oynatır, Arda Güler'i oynatmazsan, seni eleştiriler. Jose Mourinho, Pep Guardiola bile olsan, sana laf ederler." sözleriyle Portekizli teknik adam hakkında konuştu.
  • Jorge Jesus'a Arda Güler eleştirileri: 50 milyon Euro'ya sattırır! - Fenerbahçe haberleri

    SİNAN ENGİN: "TERİM'İN ELİNDE OLSA...

    Sinan Engin "Arda Güler ile ilgili tüm Türkiye aynı fikirde ama Jorge Jesus'u ikna edemiyoruz. Fatih Terim'in elinde Arda Güler olsa, her maç oynatır. Arda çıkmak istemediği sürece de sahadan almaz. Bu çocuğun serbest kalma maddesi 30 mu, 40 mı? Bu çocuk biraz oynasa, alırlar! Türkiye'den bu paralar oyuncu alınmaz deniyor ama alınır. Sadece Arda'yı göremiyorlar sahada, net bir fikire varamıyorlar. Müthiş bir zekası var. Bu Allah vergisi, sonradan olmaz. Yeteneklerinin üzerine sonradan fizik olarak koyabilirsin. Oyun zekasını çok fazla geliştiremezsin ama bu çocukta bu var." yorumunu yaptı.
  • Jorge Jesus'a Arda Güler eleştirileri: 50 milyon Euro'ya sattırır! - Fenerbahçe haberleri

    NİHAT KAHVECİ: "BU İŞ BU KADAR ZOR DEĞİL"

    "Arda Güler'i oyuna alırsın katkı yapmaz. Oyuna alırsın trip yapar, oynamaz. Aldığı 1 dakikanın bile kıymetini oyuncu Arda Güler, neden oynamaz? Bugün oyuna girdi, hemen ön tarafta başka bir sakinlik, huzur getirdi. Bu iş bu kadar zor olmamalı sevgili Jesus Hocam. Büyük hocasın, övüyoruz. Arda'nın defansif yönde eksisi mi var? Tuncay Şanlı'nın çok güzel bir sözü vardı. "Alex koşmasın, ben onun için koşarım." derdi. O çok büyük yetenek, maçı alır. Crespo, Arao, Lincoln kim varsa sahada, onlar Arda için koşsun. Arda oynasın. Her oyuncu koşmak zorunda değil."
  • Jorge Jesus'a Arda Güler eleştirileri: 50 milyon Euro'ya sattırır! - Fenerbahçe haberleri

    SERDAR ALİ ÇELİKLER: "JJ BUNU FUTBOLLA ANLATAMAZ"

    "Emre Mor'un ya da Mert Hakan'ın yapıp da Arda Güler'in yapamadığı hiç bir şey yok. Takımın üzerinde baskı var ve bu baskıyı kırabilecek yegane isim Arda Güler'ken JJ'nin bu oyuncuyu ısrarla oynatmaması ya menajer problemidir ya da egodur. JJ bunu futbolla anlatamaz."
  • Jorge Jesus'a Arda Güler eleştirileri: 50 milyon Euro'ya sattırır! - Fenerbahçe haberleri

    İBRAHİM YILDIZ: "JESUS, ARDA'YI HATIRLADI"

    Jesus nasıl olduysa Arda’yı hatırladı! İrfan Can cezalı olmasa Arda yine yedek kulübesinden çıkamazdı. 83.dakikada oyuna giren uzatmalar dahil 15 dakika oynayan bu genç yıldız harika bir futbol sergiledi. Her oynadığı dakikanın hakkını verdi. Attığı paslar, oyunun yönüne değiştirmesi, hiç hata yapmaması bir yana takıma güç ve moral kattı.
  • Jorge Jesus'a Arda Güler eleştirileri: 50 milyon Euro'ya sattırır! - Fenerbahçe haberleri

    Arda oyuna girdikten sonra, takımın özgüveni yükseldi. Fenerbahçe elindeki Arda Güler gibi bir cevheri kullanmak zorunda. Yönetim, Jesus’a bu konuda mutlak bir şeyler söylemeli.Hem Arda’ya hem de Fenerbahçe’ye yazık oluyor…
  • Jorge Jesus'a Arda Güler eleştirileri: 50 milyon Euro'ya sattırır! - Fenerbahçe haberleri

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