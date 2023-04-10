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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jorge Jesus için yeni iddia: Flamengo'nun ilk adayı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus için Brezilya basınından yeni bir iddia geldi. Sarı-lacivertlilerle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Jesus'un eski takımından bir hamle geleceği belirtildi. İşte detaylar...

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  • Jorge Jesus için yeni iddia: Flamengo'nun ilk adayı!

    Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus için iddialar gelmeye devam ediyor.
  • Jorge Jesus için yeni iddia: Flamengo'nun ilk adayı!

    Adı sık sık Brezilya Milli Takımı ile anılan Jesus için yeni iddia da Brezilya basınında geldi.
  • Jorge Jesus için yeni iddia: Flamengo'nun ilk adayı!

    Sport TV'den Eric Faria'nın haberine göre, Vitor Pereira ile yollarını ayırmaya hazırlanan Flamengo, yeni teknik adam için ilk sıraya Jorge Jesus'u aldı.
  • Jorge Jesus için yeni iddia: Flamengo'nun ilk adayı!

    Kulübün, kısa süre içerisinde Vitor Pereira yollarını ayırmayı planladığı aktarıldı. Flamengo'nun, Pereira ile yolların resmen ayrılmasının ardından yeni teknik adam için temaslara başlayacağı kaydedildi.
  • Jorge Jesus için yeni iddia: Flamengo'nun ilk adayı!

    Ancak Flamengo'nun önünde Jesus için engeller de olduğu öne sürüldü. Jesus'un Fenerbahçe ile sözleşmesinin mayıs ayında biteceği hatırlatıldı. Bu nedenle Portekizli teknik adam için pazarlık yapılması gerektiği ifade edildi.
  • Jorge Jesus için yeni iddia: Flamengo'nun ilk adayı!

    Flamengo'da Jorge Jesus için bir diğer kritik nokta da daha önce kulüpten ayrılış şekli gösterildi.
  • Jorge Jesus için yeni iddia: Flamengo'nun ilk adayı!

    Jesus'un daha önce sözleşme yenilenmesinden hemen sonra kulüpten ayrıldığı ve başta başkan Rodolfo Landim olmak üzere bu durumdan rahatsız olan yöneticilerin olduğu aktarıldı.
  • Jorge Jesus için yeni iddia: Flamengo'nun ilk adayı!

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